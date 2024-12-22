В ОП прошел новогодний праздник для детей из Донбасса и Новороссии

В ОП прошел новогодний праздник для детей переселенцев из Донбасса и Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Общественной палате России прошел новогодний праздник для детей вынужденных переселенцев из Курской области, Донбасса и Новороссии, а также для детей членов ОП и сотрудников аппарата, пишет ТАСС. Подарки для праздника предоставил фонд «Русское наследие».

В рамках праздничной программы для детей были организованы мастер-классы по созданию гипсовых фигурок, имбирных пряников, снежинок и елочных игрушек. Также прошло шоу мороженого, на котором мастера продемонстрировали творческий процесс создания необычного десерта. В завершение вечера детей ожидала концертная программа и вручение подарков.

Первый заместитель главы фонда «Русское наследие» Ханна Изотова подчеркнула важность создания праздничной атмосферы для детей в преддверии Нового года. Она выразила радость от возможности внести вклад в создание волшебного настроения и передала теплые пожелания от руководителя фонда Владимира Хмелева.

В организации праздника также приняли участие группа компаний «Велфарм групп» и фонды «Семья вместе» и «Взлетная полоса».