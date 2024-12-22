Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Поставки нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию восстановились
Сийярто сообщил о возобновлении поставок в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»
Поставки нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» были восстановлены, что гарантирует энергобезопасность страны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил в своей публикации в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что энергоснабжение Венгрии теперь находится в безопасности, передает РИА «Новости».
В октябре Сийярто заявил, что Венгрия продолжит получать нефть из России через трубопровод «Дружба», так как Адриатический трубопровод из Хорватии не справляется с необходимыми объемами.
Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ