Поставки нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию восстановились

Сийярто сообщил о возобновлении поставок в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил в своей публикации в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что энергоснабжение Венгрии теперь находится в безопасности, передает РИА «Новости».

В октябре Сийярто заявил, что Венгрия продолжит получать нефть из России через трубопровод «Дружба», так как Адриатический трубопровод из Хорватии не справляется с необходимыми объемами.

Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.