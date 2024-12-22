СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию

Tекст: Ольга Иванова

В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.

Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.