Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию
BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.
В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.
Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.