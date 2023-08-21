Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Audi отключил российских дилеров от своего ПО
Audi вслед за Mercedes-Benz и BMW отключил российских дилеров от программного обеспечения
Немецкий автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ранее аналогичные шаги предприняли Mercedes-Benz и BMW, пишут СМИ.
Как поясняет «Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети, владельцы автомобилей лишаются доступа к «истории техобслуживания и обновлению элементов».
Напомним, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя действия Mercedes-Benz, заявил, что отключение от западного ПО доставит неудобства только владельцам самых дорогих авто.