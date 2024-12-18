В Узбекистане заявили, что подозреваемый в убийстве Кириллова не имел связей с террористами

«Узбекистан-24»: Подозреваемый в убийстве Кириллова не имел связей с террористами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержанный за убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не имел связей с террористами и ранее не привлекался к ответственности, передает ТАСС со ссылкой на канал «Узбекистан-24».

Российские правоохранительные органы обратились за содействием к властям Узбекистана, поскольку подозреваемый является гражданином этой страны. МВД Узбекистана активно занимается расследованием, и его представители подтвердили, что вся имеющаяся информация о подозреваемом была оперативно передана в Москву.

Телеканал «Узбекистан-24» со ссылкой на источники сообщил, что данные о гражданине Узбекистана были направлены в Россию сразу после получения соответствующего запроса от российских силовиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника были задержаны, после того как на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения. По подозрению в убийстве генерала Кириллова был задержан гражданин Узбекистана. МВД Узбекистана не подтвердило данные о задержанном по делу Кириллова.