Правительство Израиля одобрило план удвоения населения на Голанских высотах

Tекст: Ольга Иванова

Правительство Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот, который включает укрепление местных поселений и удвоение численности населения региона, передает РИА «Новости». Как сообщила канцелярия Нетаньяху, план был принят единогласно, и на его реализацию выделено более 40 млн шекелей, что составляет 11 млн долларов.

Стремление удвоить население Голанских высот стало основой для внесения первой поправки к плану развития региона. Это решение было принято на фоне продолжающейся войны и открытия нового фронта в Сирии. В рамках планируемых изменений предусмотрено развитие в областях образования, возобновляемой энергетики, а также создание студенческой деревни. Также планируется внедрение программы организационного развития, чтобы региональный совет Голанских высот мог принять новых жителей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что «укрепление Голан – это укрепление государства Израиль, и оно особенно важно в нынешнее время». Он подчеркнул, что правительство продолжит удерживать, развивать и заселять этот стратегически важный регион.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра.

В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.