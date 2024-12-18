Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
В Подмосковье пожизненно осудили убийцу отца Легойды
Суд в Подмосковье вынес пожизненный приговор за убийство отца журналиста Легойды
Суд в Подмосковье приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство Романа Легойды, отца известного журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды, а также за разбой и угон автомобиля с использованием подложных документов.
Как передает ТАСС, суд в Подмосковье вынес приговор 26-летнему мужчине, признав его виновным в убийстве Романа Легойды, отца известного журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды. Мужчина также признан виновным в разбое, угоне автомобиля и использовании подложных документов.
Согласно материалам дела, подсудимый убил 90-летнего пенсионера, после чего совершил разбойное нападение и неправомерно завладел автомобилем с использованием подложных документов. Суд признал представленные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора.
В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет об убийстве отца журналиста Легойды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тело 90-летнего отца журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды с множественными ножевыми ранениями обнаружили в городе Видное в Подмосковье. Следственный комитет предъявил обвинения подозреваемому в убийстве отца журналиста Легойды. Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с этой трагической утратой.