  • Новость часаКабмин обнулил пошлины на ввоз яиц в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия добивает военную промышленность Украины
    Эксперт указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»
    Генерал бундесвера: Некоторые возможности России не были учтены
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России
    МВД продлило действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав
    Суд оштрафовал Ивлееву за «голую» вечеринку
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть
    В Казахстане решили формировать нацию «нового качества»
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    10 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    29 декабря 2023, 21:39

    Отца журналиста Легойды обнаружили мертвым в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тело 90-летнего отца журналиста и церковного деятеля Владимира Легойды с множественными ножевыми ранениями обнаружили в городе Видное в Подмосковье.

    Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, в пятницу на обочине дороги в Ленинском городском округе было обнаружено тело мужчины с множеством колото-резаных ран, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах уточнили, что погибший – отец председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование дела находится на контроле центрального аппарата СК России.

    В начале декабря в Москве нашли мертвым искусствоведа Олега Кривцуна.

    29 декабря 2023, 13:10
    Названы цели массированного авиаудара по Украине

    Военкор Громов: Массированный авиудар по Украине мог быть акцией возмездия

    Названы цели массированного авиаудара по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия с помощью массированного удара стремится поразить заранее выявленные военные цели на Украине. Кроме того, эта атака могла быть ответом на поврежденный ранее БДК Черноморского флота «Новочеркасск» в Феодосии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Федор Громов. Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине.

    «Массированные удары, которые мы наблюдаем, необходимы для того, чтобы перегрузить систему ПВО противника. Запад поставил ВСУ достаточное количество противовоздушных средств. Кроме того, в распоряжении Украины все еще осталась часть советской техники. Поэтому только такая серьезная атака способна гарантировать достижение результата», – сказал военный корреспондент Федор Громов.

    «Нашей армии было необходимо поразить цели, локации которых заранее передала наша разведка. Это заводы противника, например, «Артем» в Киеве. Там может даже не быть производства, но цеха являются удобным местом для размещения военных грузов. Особенность таких предприятий в том, что строились они во времена СССР и зачастую представляют собой укрепленные конструкции, которые не так просто пробить», – отмечает он.

    «Целью также могли быть позиционные районы ПВО противника. Кроме того, был нанесен удар по Академии сухопутных войск во Львове, там располагался личный состав. Также мы били и по логистике ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но поражение плановых целей – не единственная задача, которую российская армия решала данной атакой. Массированные удары способствуют снижению боевого настроя у противника. Ну и не исключаю, что наши удары стали своего рода «ударами возмездия» за поврежденный в Феодосии БДК «Новочеркасск». Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными», – резюмировал Громов.

    Ранее российская армия произвела массированную атаку по целям на Украине. По объектам на территории Украины работают не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101 и военно-морской флот с «Калибрами».

    «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», заявил представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Военный аналитик Юрий Подоляка называет это «самым мощным налетом ВКС РФ», не считая первых дней спецоперации.

    В частности, серия взрывов прогремела в Одессе на юге страны. Также были нанесены удары по объектам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Кроме того, были прилеты в Черкассах.

    Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны, об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «Российская газета» сообщает, что было зафиксировано попадание в казарму Академии Сухопутных войск Украины. Отмечается, что здание после удара загорелось и разрушилось.

    Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. О факте взрывов рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он. Очевидцы сообщали, что в районе военного завода «Артем» в Соломенском районе был виден столб черного дыма.

    Виталий Кличко также сообщил и о повреждении станции метро «Лукьяновская». Она работала только как укрытие, а поезда проезжали ее без остановки. Она находится в центре города, в Шевченковском районе. Также мэр украинской столицы подтвердил удары по Подольскому району, где расположено около полусотни промышленных предприятий.

    Коментарии (54)
    29 декабря 2023, 16:02
    Генерал бундесвера назвал недооцененным военный потенциал России
    Генерал бундесвера назвал недооцененным военный потенциал России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг газете Suddeutsche Zeitung.

    По его словам, при анализе развития украинского конфликта некоторые возможности России не были учтены, в частности, не была оценена «способность русских держаться», передает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    Фройдинг добавил, что в бундесвере также не предполагали, что в России «преуспеют в том, что мы сейчас отчетливо наблюдаем». Россия, по его словам, наращивает свой ВПК, наращивает производственные мощности, несмотря на санкции.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в 2023 году получили более 1,5 тыс. танков и 22 тыс. БПЛА.

    Коментарии (79)
    29 декабря 2023, 11:30
    Появилась первая в мире женщина с состоянием 100 млрд долларов

    Bloomberg: Состояние внучки основателя L`Oreal Франсуазы Бетанкур превысило 100 млрд долларов

    Появилась первая в мире женщина с состоянием 100 млрд долларов
    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Внучка основателя косметической империи L`Oreal и зампред совета директоров компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в четверг ее состояние достигло 100,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что Бетанкур-Майерс заняла 12-е место в рейтинге миллиардеров.

    Известно также, что с начала года ее состояние выросло на 28,6 млрд долларов.

    Большая часть состояния Бетанкур-Майерс связана с ее долей в L`Oreal – крупнейшей в мире косметической компании (она и ее семья владеют 34,7% акционерного капитала империи).

    Тем временем рейтинг Bloomberg Billionaires Index показал, что состояние богатейших предпринимателей из России с начала 2023 года выросло на 16,573 млрд долларов.

    Коментарии (40)
    28 декабря 2023, 22:55
    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына

    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды заявила, что у сына было разрешение на выезд

    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сергей Бида имел разрешение на выезд из России и улетел за океан только для того, чтобы перенести операцию, он не планирует выступать за сборную США, заявила мать сбежавшего шпажиста Елена Гришина.

    Гришина рассказала, что сын приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться, но ему отказали. По ее словам, у Биды было разрешение на выезд из страны от Минспорта  до конца года, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Аналогичный список был в Министерстве обороны, где его подписывали, передает RT.

    Гришина добавила, что у сына не остановили на границе, потому что было разрешение на выезд до конца года, он планировал уехать, а после операции, возможно, вернуться обратно.Она подчеркнула, что Сергей Бида патриотично настроен и не собирается выступать за сборную США.

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

    Напомним, в июле Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия Сергея Биды и Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России.

    Коментарии (36)
    29 декабря 2023, 09:19
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений

    Курс украинской гривны опустился до 38 за доллар

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Курс украинской гривны рухнул до 38 за доллар в результате девальвации, сообщило издание «Страна.ua».

    СМИ отмечает, что на валютном межбанке очередная волна девальвации, передает РИА «Новости».

    «В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», – сообщает издание.

    Издание «Обозреватель» указывает, что исторический рекорд обновил официальный курс доллара, установленный Нацбанком Украины на 29 декабря – он достиг 37,98 гривны. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.

    Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи из-за рубежа.

    Эксперт пояснил, что на курс украинской валюты также влияют негативные настроения граждан на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, стимулирующего спрос на миграцию и валюту.

    В октябре в Нацбанке Украины сообщили, что официальный курс гривны станет «управляемым гибким», а не фиксированным.

    Коментарии (43)
    29 декабря 2023, 09:57
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    @ Stadt Ludwigshafen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», в Соломенском районе виден столб черного дыма, сообщили очевидцы.

    Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и в Шевченковском районе, передает ТАСС.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.

    Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.

    На территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы также прозвучали в других городах.

    Коментарии (24)
    29 декабря 2023, 11:28
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами

    Политолог Скачко: Киев всеми силами пытается выпросить западную помощь

    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина срочно нуждается в пополнении бюджета. И премьер страны Денис Шмыгаль решил созвать встречу спонсоров, чтобы быстро получить средства. Пока что Запад стерпит эту наглость. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине запросили срочную встречу доноров из-за проблем с бюджетом.

    «У Украины дефицитный бюджет, рассчитанный в значительной мере на пополнение за счет внешних игроков. И чтобы хоть как-то функционировать, страна должна получить помощь уже сейчас, а ее практически нет. Последнего американского пакета в 250 млн долларов хватит ненадолго», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, многие зарубежные спонсоры уходят на каникулы. Поэтому украинцы хотят получить деньги здесь и сейчас. Этим объясняются последние жалобные заявления политиков страны. В свою очередь Шмыгаль запросил встречу с зарубежными донорами, так как рассчитывал получить от кого-то из них быструю финансовую поддержку. Кроме того, возможно, украинское руководство будет просить и своих бизнесменов заплатить налоги на год вперед», – отмечает он.

    «Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль «дубинки» против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу – и финансирование сразу же прекратится», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с иностранными донорами, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета в начале 2024 года. «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – отмечает чиновник. Был ли дан ответ на его письмо, не сообщается.

    Новый пакет поможет Украине продержаться некоторое время, но кардинально не изменит ситуацию на передовой в пользу ВСУ, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он отметил, что небольшой размер помощи является свидетельством того, что с поддержкой со стороны США есть проблемы. Чиновник надеется, что трудности Вашингтона будут решены, потому что без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.

    Кроме того, он отметил, что сложности могут возникнуть и на фронте. «Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», – цитирует Чернева The New York Times. Чиновник заявил, что без американских боеприпасов Украина начнет терять земли, которые она заняла в ходе контрнаступления.

    Напомним, ранее США выделили «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ получит со складов Пентагона боеприпасы и оборудование для ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

    Коментарии (16)
    29 декабря 2023, 14:42
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно, сообщил американский телеканал CNN.

    Авторы статьи, опубликованной CNN, отмечают, что у Украины будут средства на выживание, но страна все равно обречена на поражение, передает RT.

    Отсутствие надежды на победу ВСУ подкрепляет провал так называемого контрнаступления украинской армии и ослабление поддержки со стороны Запада, указывается в материале.

    Ранее в США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине.

    Коментарии (24)
    29 декабря 2023, 14:24
    Кононенко: Мочить Филиппа Киркорова – это давняя традиция

    Блогер Кононенко объяснил массовые нападки на Киркорова после «голой вечеринки»

    Кононенко: Мочить Филиппа Киркорова – это давняя традиция
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Сначала кто-то начинает говорить о лишении артиста звания по приколу, а потом набегают люди с вилами и горящими глазами, которые все это уже воспринимают со звериной серьезностью», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя массовые нападки на певца Филиппа Киркорова из-за участия в «голой вечеринке».

    «Мне кажется, это традиция уже такая: мочить Филиппа Киркорова. Я этим занимался еще в 2004 году с тем же призывом лишить звания. Сначала кто-то начинает говорить об этом по приколу, а потом набегают люди с вилами и горящими глазами, которые все это уже воспринимают со звериной серьезностью. Сейчас времена такие, когда надо ходить осторожно, как по минному полю – ты не знаешь, где твое слово обернется против тебя, а это обязательно произойдет», – говорит Кононенко.

    Он подчеркивает, что Киркоров «творит глупости» уже как минимум на протяжении 20 лет, поэтому к его выходкам уже давно все привыкли. Тем не менее свое наказание он справедливо получил в виде лишения новогодних корпоративов.

    При этом он считает, что к данной истории привлечено слишком много внимания, хотя само событие «совершенно того не заслуживает». Поэтому не исключено, что совсем скоро «все всё забудут», тем более, что после Нового года, как правило, «наблюдается затишье».

    «Но не нужно забывать, что тот, кого постоянно тыкают палкой, может и обозлиться. Но Филипп Киркоров, надо сказать, человек очень мирный. И потом тот, кто тыкал в него палкой после очередной ошибки, сидит довольный, говоря: «смотрите, чего добился». В общем, вся эта история очень некрасивая со всех сторон, но такого внимания к себе не заслуживает», – заключил Кононенко.

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми». Мероприятие посетили многие российские звезды. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей. При этом блогер сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации.

    Телеведущая Ксения Собчак попросила прощения за свой внешний вид, отметив, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». Певцы Дима Билан и Лолита тоже объяснили свое присутствие на «голой вечеринке».

    Киркоров в свою очередь записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Однако даже после извинений артиста не оставили в покое. Его официальный сайт оказался заблокирован, а на постере новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» его заменили на комика Павла Волю. Позже гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман заявил, что в ближайшее время в театре пройдет корпоратив, на котором Киркорова не будет, ведь он поступил «не по-пацански», поэтому его отшивают, «как чушпана».

    Также стоит вопрос о лишении Киркорова звания народного артиста, однако его адвокат Александр Добровинский считает, что участие певца в скандальной вечеринке Ивлеевой не может быть основанием для этого. Позже заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев выразил мнение, что звания артиста лишить все-таки могут из-за нарушения им профессиональной этики и моральных норм.

    Коментарии (55)
    29 декабря 2023, 00:12
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    @ Игорь Онучин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    Минюст Украины подал  очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.

    Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.

    Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

    Коментарии (3)
    29 декабря 2023, 07:48
    США запустили на орбиту секретный космоплан

    SpaceX вывела на орбиту секретный беспилотный космоплан США

    США запустили на орбиту секретный космоплан
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B космических сил США, следует из трансляции SpaceX.

    Цели миссии военного проекта Х-37В строго засекречены. В армии США ограничиваются комментариями, что космоплан будет проводить широкий спектр испытаний и экспериментов, передает РИА «Новости».

    Это уже седьмой полет космопланы летали на модели Falcon 9 компании Space X, а также ракетах-носителях Atlas V.

    Ранее начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук сообщал, что аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем угрожает России сверхсекретный спутник-инспектор США.

    Коментарии (16)
    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

    Коментарии (4)
    29 декабря 2023, 13:53
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть

    Песков: У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Список активов, которые Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов.

    У российских властей есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада по блокировке собственности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва все будет делать исходя из своих интересов.

    «Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», – подчеркнул Песков.

    По его словам, в Кремле понимают «полную непредсказуемость наших контрагентов», а также их «склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных», и «саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы».

    Кроме того, многие действия Запада ведут к подрыву доверия к основным постулатам мировой экономической системы – основной резервной валюте, принципам неприкосновенности собственности, добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

    Коментарии (41)
    28 декабря 2023, 21:57
    В Нидерландах призвали готовиться к войне с Россией

    Главком ВС Нидерландов Вийнен заявил о возможной войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерландское общество должно быть готовым к военному конфликту с Россией, заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен, пишет De Telegraaf.

    «Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», – приводит De Telegraaf слова Вийнена, передает «Газета.Ru».

    Генерал считает, что для дальнейшего функционирования армии Нидерландов нужны резервисты и добровольцы. Чтобы быть готовыми к военному столкновению, ВС страны требуется набирать от двух до трех тысяч добровольцев в год, заявил Вийнен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин назвал чушью слова президента США Джо Байдена о возможности нападения России на НАТО.

    Коментарии (31)
    29 декабря 2023, 15:35
    Президент Аргентины отказался от присоединения страны к БРИКС

    Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от присоединения страны к БРИКС

    Президент Аргентины отказался от присоединения страны к БРИКС
    @ Igor Wagner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентина не присоединится к БРИКС, президент страны Хавьер Милей направил соответствующее уведомление членам объединения, сообщил телеканал TN.

    По данным источника TN, Милей направил членам БРИКС письмо, в котором написал, что в настоящее время считает неуместным участие Аргентины в объединении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация избранного аргентинского президента Хавьера Милея проводит анализ о возможности присоединения к БРИКС.

    Коментарии (47)
    Главное
    Президент Аргентины отказался от присоединения страны к БРИКС
    В Польше заявили, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета»
    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов ВВС Украины
    «Неопознанный воздушный объект» нарушил границу Польши со стороны Украины
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений
    МВД объявило о закрытии Красной площади в ночь на Новый год
    Кононенко объяснил массовые нападки на Киркорова после «голой» вечеринки

    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

    Перейти в раздел

    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............