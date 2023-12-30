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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    5 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    31 комментарий
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    15 комментариев
    30 декабря 2023, 14:08

    Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца Легойды

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством отца председателя Синодального отдела РПЦ по отношениям Церкви с обществом Владимира Легойды Романа.

    Патриарх заявил, что воспринял новость о смерти Романа Легойды «с болью в сердце», он отметил, что ревностное служение его сына Владимира – плод «родительских попечений почившего», передает РИА «Новости».

    Кирилл отметил, что молится об упокоении убитого, об утешении его родных и близких.

    «Милостивый Господь да укрепит всех вас памятованием Его обетований о воскресении мертвых и жизни будущего века», – заключил патриарх.

    Напомним, подозреваемый в убийстве 90-летнего Романа Легойды признался в совершенном преступлении. Следователи ГСУ СК по Московской области предъявили ему обвинение.

    29 декабря 2023, 16:02
    Генерал бундесвера назвал недооцененным военный потенциал России
    Генерал бундесвера назвал недооцененным военный потенциал России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг газете Suddeutsche Zeitung.

    По его словам, при анализе развития украинского конфликта некоторые возможности России не были учтены, в частности, не была оценена «способность русских держаться», передает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    Фройдинг добавил, что в бундесвере также не предполагали, что в России «преуспеют в том, что мы сейчас отчетливо наблюдаем». Россия, по его словам, наращивает свой ВПК, наращивает производственные мощности, несмотря на санкции.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в 2023 году получили более 1,5 тыс. танков и 22 тыс. БПЛА.

    Коментарии (127)
    29 декабря 2023, 19:40
    Эксперт указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»

    Эксперт Кнутов: Если бы Россия хотела обстрелять Польшу, то била бы по военным целям

    Эксперт указал на странности в заявлении Польши о «российской ракете»
    @ mil.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление польских военных нельзя воспринимать всерьез, потому что они не предоставили каких-либо доказательств относительно инцидента с ракетой, залетевшей с территории Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В пятницу генштаб Польши без доказательств заявил, что «российская ракета» нарушила воздушное пространство, однако потом улетела обратно на Украину.

    «Заявление польского генштаба – провокационное. Я бы не воспринимал его всерьез. Вполне возможно, что нарушения воздушного пространства Польши вовсе не было. Новое польское руководство отличается высокой степенью русофобии и сейчас оно будет разыгрывать эту карту», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    Он указал на ряд странностей в заявлениях польской стороны. По поводу самого эпизода трудно сделать какой-либо серьезный вывод, потому что польская сторона не приводит подробностей инцидента. «Нужно знать траекторию полета. Если ракета пролетела через какой-то выступ, то это одна ситуация. Если ракета, допустим, залетела на польскую территорию, а затем развернулась и ушла, то это могла сделать только крылатая ракета, в которую заложен маршрут полета», – пояснил Кнутов.

    Эксперт особо подчеркнул: даже если появятся доказательства того, что ракета российская, то это был «непреднамеренный обстрел территории Польши». «Если бы перед Россией стояла такая цель, то мы бы били по военным объектам, а не просто нарушали воздушные границы страны, – продолжил спикер. – Но на мой взгляд, здесь просматривается желание подыграть Киеву с учетом того, что в пятницу противнику был нанесен серьезный урон российскими крылатыми ракетами и беспилотниками «Герань». Польша хочет, чтобы у НАТО появилась возможность оказывать на Россию давление по поводу массированных ракетных обстрелов».

    Кнутов особо отметил, что пятничный массированный ракетный обстрел украинских военных и промышленных объектов опроверг заявления Владимира Зеленского о наличии у ВСУ мощной системы ПВО. «Их противовоздушная оборона оказалась дырявой и ни на что негодной. Зеленский в очередной раз опростоволосился, хотя недавно выступал с угрозами в адрес ВКС России, запугивал на русском языке наших летчиков. А теперь ВКС доказали, что его слова ничего не стоят», – подытожил Кнутов.

    Напомним, в пятницу Польский генштаб без доказательств заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской. В частности, генерал Мацей Клиш, оперативный командующий польскими вооруженными силами, сказал, что объект, скорее всего, покинул воздушное пространство Польши, пробыв над территорией страны менее трех минут, и вернулся на территорию Украины.

    По его словам, ракета пролетела 40 километров в сторону Польши, но против нее не было предпринято никаких действий. Как сообщает РИА «Новости», в генштабе отметили, что оперируют непроверенными данными, но есть «радиолокационное подтверждение». Проверкой маршрута полета займутся направленные на место группы военных экспертов.

    Изначально сообщалось о том, что утром в пятницу польские военные зафиксировали неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство со стороны Украины, а затем исчез с радаров. В связи с этим недавно избранный премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное совещание с военными.

    Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя. Инцидент вызвал опасения, что конфликт на Украине получит международный масштаб и в него будут втянуты страны НАТО. Зеленский изначально утверждал, что упавшая в Пшеводуве ракета не была украинской и требовал проведения совместного расследования. Однако Польша и США его в этом вопросе не поддержали.

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    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

    Коментарии (6)
    29 декабря 2023, 19:23
    Суд оштрафовал Ивлееву за «голую» вечеринку

    Суд оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 100 тыс. рублей за «голую» вечеринку в клубе «Мутабор»

    Суд оштрафовал Ивлееву за «голую» вечеринку
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве признал блогера Настю Ивлееву соорганизатором скандальной «голой» вечеринки, прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа.

    Лефортовский районный суд в пятницу признал Ивлееву виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», и оштрафовал ее на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

    Суд установил, что в вечеринке участвовало по меньшей мере 200 человек. В ходе мероприятия были допущены нарушения общественного порядка, выразившиеся в отсутствии одежды на гостях, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурной брани в общественном месте.

    Ранее суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений «голую вечеринку» Ивлеевой. Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

    ФНС начала проверку в отношении блогера, выяснилось, что Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

    Коментарии (58)
    29 декабря 2023, 15:35
    Президент Аргентины отказался от присоединения страны к БРИКС

    Президент Аргентины Хавьер Милей отказался от присоединения страны к БРИКС

    Президент Аргентины отказался от присоединения страны к БРИКС
    @ Igor Wagner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аргентина не присоединится к БРИКС, президент страны Хавьер Милей направил соответствующее уведомление членам объединения, сообщил телеканал TN.

    По данным источника TN, Милей направил членам БРИКС письмо, в котором написал, что в настоящее время считает неуместным участие Аргентины в объединении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация избранного аргентинского президента Хавьера Милея проводит анализ о возможности присоединения к БРИКС.

    Коментарии (60)
    29 декабря 2023, 14:42
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    CNN: Победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поражение Украины в конфликте с Россией в результате почти двухлетнего противостояния неизбежно, сообщил американский телеканал CNN.

    Авторы статьи, опубликованной CNN, отмечают, что у Украины будут средства на выживание, но страна все равно обречена на поражение, передает RT.

    Отсутствие надежды на победу ВСУ подкрепляет провал так называемого контрнаступления украинской армии и ослабление поддержки со стороны Запада, указывается в материале.

    Ранее в США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине.

    Коментарии (26)
    29 декабря 2023, 19:30
    В Казахстане решили формировать нацию «нового качества»

    Государственный советник Ерлан Карин заявил, что Казахстан переходит к формированию «нового качества нации»

    Tекст: Денис Тельманов

    После значимых политических реформ, которые прошли в 2023 году, Казахстан переходит к формированию нового качества нации, что станет основным содержанием общественной повестки 2024 года, заявил государственный советник республики Ерлан Карин.

    «Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации – формированию нового качества нации... И именно это может стать основным содержанием общественной повестки следующего 2024 года», – цитирует Карина ТАСС.

    По словам Карина, общественные дискуссии в Казахстане разворачиваются вокруг тем необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем. «В обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры», – подчеркнул госсоветник.

    Карин отметил, что первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали еще в 2022 году, а во втором полугодии текущего года основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после неформального саммита СНГ провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Коментарии (48)
    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (22)
    29 декабря 2023, 18:07
    В Польше заявили, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета»
    В Польше заявили, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета»
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В польском Генеральном штабе, оперируя еще не проверенными данными, заявили, что нарушившим воздушное пространство Польши со стороны Украины «неопознанным воздушным объектом» была «российская ракета».

    «Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», – сказал начальник Генштаба польских вооруженных сил Веслав Кукула, передает РИА «Новости». Каких-либо дополнительных объяснений и доказательств от Кукулы не последовало.

    Он также утверждал, что принадлежность России якобы подтверждают данные систем объективного контроля, при этом «подтверждение» предоставлено не было. В то же время начальник польского генштаба сказал, что данные, которыми он обладает, пока не проверены.

    «С другой стороны, это лишь техника. Мы решили проверить на земле и направили на место группы, которые должны проверить маршрут полета ракеты», – сказал он.

    По словам Кукулы, ночью на Украине «использовались ударные дроны, были ракетные удары при помощи дальней авиации, ракеты запускались из акватории Каспийского моря», и якобы одна из этих ракет нарушила границу Польши. «Мы еще подтверждаем и проверяем это на земле», – добавил он.

    Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши зафиксировало неопознанный объект, который вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины.

    Коментарии (45)
    29 декабря 2023, 22:33
    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России
    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России
    @ Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был вызван в пятницу в МИД Польши по поводу ракеты, попавшей в воздушное пространство республики со стороны Украины, сообщили в МИД страны.

    Вызвал Ордаша заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский. Он вручил российскому дипломату ноту, в которой потребовал объяснения инцидента с нарушением воздушного пространства Польши, передает РИА «Новости».

    Ранее в польском Генштабе заявили, что «неопознанным воздушным объектом», нарушившим воздушное пространство Польши, была «российская ракета».

    Коментарии (18)
    29 декабря 2023, 22:22
    Опубликован доклад о числе граждан Китая с доходом менее 2 тыс. юаней
    Опубликован доклад о числе граждан Китая с доходом менее 2 тыс. юаней
    @ Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Департамент занятости Китая и Научно-исследовательский институт распределения доходов Пекинского педагогического университета опубликовал отчет о распределении доходов граждан страны за 2021 год.

    Из отчета следует, что 39,1% населения страны имеют ежемесячный доход менее 1000 юаней (почти 13 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД), что приходится примерно на 547 млн человек, сообщает сайт Honggehui.

    Число людей с ежемесячным доходом 1000-1090 юаней составляет 52,5 млн. Общая численность населения с ежемесячным доходом менее 1090 юаней составляет 600 млн человек, то есть это 42,85% населения страны.

    А число людей с ежемесячным доходом менее 2000 юаней (25 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД) – 964 млн (69% населения).

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что экономическая активность Китая ослабевает, некоторые сферы падают, а экономика восстанавливается медленно.

    Коментарии (62)
    29 декабря 2023, 15:07
    МВД объявило о закрытии Красной площади в ночь на Новый год

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Красную площадь планируется закрыть для посещений в новогоднюю ночь, заявили в пресс-службе московского Главного управления МВД.

    Красная площадь будет закрыта с 18.00 мск 31 декабря до 8.00 мск 1 января, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что исключение составит ГУМ-каток, он продолжит работать по расписанию.

    Коментарии (17)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

    Коментарии (12)
    29 декабря 2023, 14:39
    Кадырову показали первые «Джихад-машины»
    Кадырову показали первые «Джихад-машины»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главе Чечни Рамзану Кадырову в Грозном презентовали три образца боевых «Джихад-машин», построенных на базе УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко».

    Эти машины уже готовы выдвинуться в зону проведения СВО, там военные изучат их, сообщил Кадыров, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в первую очередь ими будут обеспечены чеченские бойцы, а в последующем – остальные. Также глава региона выразил уверенность, что всегда нужно заниматься обороной, и подчеркнул, что безопасность государства – превыше всего.

    Ранее министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов сообщал, что серийное производство «Джихад-машин» планируется запустить в 2024 году на базе завода «Чеченавто».

    Коментарии (2)
    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    Коментарии (8)
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