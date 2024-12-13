Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Песков: Встреча «ядерной пятерки» в Дубае прошла на экспертном уровне
В Дубае состоялась экспертная встреча представителей ядерных держав, на которой Россия подтвердила свою позицию по ядерной доктрине, подписанной президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, встреча представителей пяти ядерных держав – России, Великобритании, Китая, США и Франции – прошла в Дубае на экспертном уровне, передает ТАСС.
Песков отметил, что позиция России в отношении ядерной доктрины хорошо известна и закреплена в соответствующем документе, подписанном президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Китай выступил организатором встречи «ядерной пятерки» в Дубае в качестве председательствующей стороны, где присутствовали представители России, США, Британии, Франции и Китая.