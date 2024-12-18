В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, правоохранительные органы ведут расследование по делу об убийстве генерала Кириллова, который погиб во время теракта в Москве. В рамках расследования изучается круг общения задержанного Курбанова, передает ТАСС.

По его словам, проводится экспертиза мобильных устройств, изъятых у Курбанова. «У него могли быть сообщники, в деле могут появиться новые фигуранты», – заявил он.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Кириллова.

Напомним, Минобороны с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и выразило соболезнования, отмечая его значительный вклад в безопасность страны. Позже был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова, предполагается, что он был завербован украинскими спецслужбами.