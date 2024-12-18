Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
Правоохранительные органы проверяют круг общения задержанного Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате теракта в Москве, чтобы установить возможных сообщников, сообщили в правоохранительных органах.
Как указал источник, правоохранительные органы ведут расследование по делу об убийстве генерала Кириллова, который погиб во время теракта в Москве. В рамках расследования изучается круг общения задержанного Курбанова, передает ТАСС.
По его словам, проводится экспертиза мобильных устройств, изъятых у Курбанова. «У него могли быть сообщники, в деле могут появиться новые фигуранты», – заявил он.
В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Кириллова.
Напомним, Минобороны с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и выразило соболезнования, отмечая его значительный вклад в безопасность страны. Позже был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова, предполагается, что он был завербован украинскими спецслужбами.