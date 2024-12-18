Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Песков сообщил о соболезнованиях Путина в связи с гибелью генерала Кириллова
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что не только президент, но и все, кто знал и работал с Кирилловым, глубоко опечалены его смертью, передает ТАСС.
Ранее Министерство обороны с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и выразило соболезнования, отмечая его значительный вклад в безопасность страны.
Позже был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова, предполагается, что он был завербован украинскими спецслужбами.
В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.