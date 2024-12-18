Песков сообщил о соболезнованиях Путина в связи с гибелью генерала Кириллова

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что не только президент, но и все, кто знал и работал с Кирилловым, глубоко опечалены его смертью, передает ТАСС.

Ранее Министерство обороны с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и выразило соболезнования, отмечая его значительный вклад в безопасность страны.

Позже был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова, предполагается, что он был завербован украинскими спецслужбами.

В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.