Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Минобороны отметило значительный вклад в безопасность России генерала Игоря Кириллова

Tекст: Вера Басилая

В некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда», отмечается, что Кириллов внес значительный вклад в развитие и повышение боеготовности войск РХБЗ, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.

«И. А. Кириллов стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей», – говорится в публикации, передает ТАСС.

Игорь Кириллов родился в 1970 году в Костроме. Его карьера началась в 1991 году после окончания Костромского высшего военного командного училища. С 2017 года он руководил войсками РХБЗ. За свою службу он был удостоен множества наград, включая звание Героя Труда Российской Федерации.

Кириллов также активно участвовал в военной операции в Сирии.

«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как ученый и рационализатор. Его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооруженных Силах», – сообщило Минобороны.

Трагическая гибель генерала оставила глубокий след в сердцах его коллег и подчиненных, которые помнят его как выдающегося военачальника и вдохновляющего лидера.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков.

Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства в электросамокате. Главное следственное управление СК взяло на себя расследование дела о гибели Кириллова и его помощника. Следственный комитет приступил к расследованию убийства, квалифицируя его как террористический акт.