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Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова
Минобороны отметило значительный вклад в безопасность России генерала Игоря Кириллова
Министерство обороны России с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, выразило соболезнования в связи с трагедией, и отметило значительный вклад погибшего в безопасность России, следует из некролога ведомства.
В некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда», отмечается, что Кириллов внес значительный вклад в развитие и повышение боеготовности войск РХБЗ, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.
«И. А. Кириллов стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Игорь Кириллов родился в 1970 году в Костроме. Его карьера началась в 1991 году после окончания Костромского высшего военного командного училища. С 2017 года он руководил войсками РХБЗ. За свою службу он был удостоен множества наград, включая звание Героя Труда Российской Федерации.
Кириллов также активно участвовал в военной операции в Сирии.
«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как ученый и рационализатор. Его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооруженных Силах», – сообщило Минобороны.
Трагическая гибель генерала оставила глубокий след в сердцах его коллег и подчиненных, которые помнят его как выдающегося военачальника и вдохновляющего лидера.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков.
Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства в электросамокате. Главное следственное управление СК взяло на себя расследование дела о гибели Кириллова и его помощника. Следственный комитет приступил к расследованию убийства, квалифицируя его как террористический акт.