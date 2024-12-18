Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Рыбный союз сообщил о снижении цен на красную икру
С середины ноября в России началось снижение цен на красную икру, обусловленное избытком продукта на рынке, а после новогодних праздников она подешевеет еще на 10%.
Цены на красную икру в России начали снижаться, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление председателя Рыбного союза Александра Панина.
По его словам, процесс удешевления начался в середине ноября и связан с избытком продукции на рынке. Спрос на икру снизился из-за высоких цен, достигавших 13 тыс. рублей за килограмм. Потребители ожидают дальнейшего падения цен после Нового года.
Панин отметил, что прошлогоднее производство икры в России составило более 25 тыс. тонн, из которых 9 тыс. тонн было экспортировано. Внутренний рынок получил 16 тыс. тонн, что превысило потребности россиян. В этом году объемы производства упали в три раза, однако трейдеры и производители активно разогревали рынок, создавая ажиотаж вокруг прогнозируемого дефицита, что привело к резкому увеличению цен.
Сейчас цены на икру в специализированных магазинах варьируются от 9,5 тыс. до 11,5 тыс. рублей за килограмм в зависимости от вида. После новогодних праздников ожидается снижение цен на 10% из-за перехода на продажу солено-мороженой икры, которая стоит дешевле и обладает менее выраженными вкусовыми характеристиками. Как отметил Панин, уменьшение тяги на продукцию также способствует снижению цен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество рекомендовало проверять консистенцию икры перед покупкой, чтобы избежать некачественного продукта. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что дефицита красной икры в России не предвидится, но из-за неудачной лососевой путины цена может превысить обычную. Рыбный союз сообщил о переизбытке красной икры на российском рынке.