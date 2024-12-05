Патрушев исключил дефицит красной икры в России

Патрушев: Дефицита красной икры в России не ожидается, но цены могут быть выше обычных

Tекст: Денис Тельманов

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил об отсутствии угрозы дефицита красной икры в стране, несмотря на неудачную лососевую путину в этом году. Как отметил Патрушев, цена на продукт может быть выше обычной, однако дефицит исключен, передает ТАСС.

«У нас не очень хорошая путина была в этом году, поэтому цена будет формироваться исходя из спроса и предложения. На сегодняшний день, возможно, предложения будет чуть недостаточно. Тем не менее никакого дефицита не будет, но цена может быть чуть выше обычной», – подчеркнул он.



Патрушев также выразил надежду, что Россия сможет избежать введения запрета на экспорт икры. Он отметил, что такие меры требуются лишь в случае реальной угрозы дефицита, но в данном случае их, скорее всего, удастся избежать. «Это такие механизмы, которые нужно использовать в случае, если у нас возможен дефицит. Посмотрим, я думаю, что избежим подобного рода механизма», – добавил вице-премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок полностью обеспечен продуктами, несмотря на сложные погодные условия, но из-за высокого спроса принимаются меры для повышения доступности. Стоимость продуктов для новогоднего стола в России увеличится на 13,5%, составив 9,1 тыс. рублей. Коммерческий директор сети рыбных магазинов Алексей Ким заявил, что покупка красной икры в фирменных магазинах убережет от подделок и обеспечит качество продукта, поскольку недобросовестные продавцы могут предлагать имитацию под видом натуральной икры.