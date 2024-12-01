Стала известна стоимость новогоднего стола

Новогодний стол в России обойдется в среднем в 9,1 тыс рублей, подорожав на 13,5%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», набор продуктов для новогоднего стола в этом году подорожал на 13,5% и обойдется в среднем в 9,1 тыс рублей. В стоимость входит традиционный праздничный набор: 2 килограмма курицы, овощи, соления, сыры, икра, коньяк и другие продукты.

По сравнению с прошлым годом, аналогичная корзина стоила 8050 рублей. Например, стоимость новогоднего блюда из запеченной курицы с картофелем снизилась до 471 рубля с прошлогодних 488 рублей. Однако овощная нарезка стала дороже на 12%, достигнув 436 рублей.

Среди закусок продуктами для бутербродов с красной икрой, которые стоят 2 326 рублей, что значительно выше прошлогодних 1 746 рублей. Цена на фруктовую корзину также увеличилась на 7%, составив 995 рублей.

Напитки также подорожали: бутылка шампанского стоит 385 рублей против 349 рублей в прошлом году. Торт обойдется в 628 рублей, что на 12% дороже. В тройке наиболее подорожавших ингредиентов оказались картофель (+65%), икра (+34%) и сливочное масло (+31%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году россияне в среднем потратили на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей, причем за год праздничный набор подорожал на 4,56%. В 2021 году сообщалось, что стоимость «новогоднего набора» выросла, но конкретной суммы не уточнялось. В 2024 году стоимость набора продуктов к новогоднему столу подорожала на 1,43% до 11,74 тыс. рублей.