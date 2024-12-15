Роскачество рекомендовало проверять консистенцию икры перед покупкой

Роскачество рекомендовало проверять густоту, цвет и место производства икры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Роскачество дало рекомендации по выбору качественной красной икры. Организация подчеркнула важность однородной консистенции, одинакового размера и цвета икринок, а также их рассыпчатости. По словам экспертов, при переворачивании банки должно падать лишь несколько икринок, иначе продукт может быть недоброкачественным.

Эксперты также советуют обращать внимание на место производства. Натуральная икра должна изготавливаться на Камчатке или Сахалине. Икра, произведенная в регионах, не связанных с лососевым промыслом, скорее всего, замораживалась и размораживалась.

Для проверки свежести стоит изучить дату производства: она должна совпадать с периодом нереста. Хранение икры также важно: банки не должны быть вздутыми, а температура в холодильнике для икры должна составлять от -4 до -6 °С.

Для длительного хранения икра в жестяной банке не должна вскрываться до подачи на стол, а после открытия продукт необходимо переложить в другую емкость. Это предотвращает окисление металла и порчу продукта. Хранить икру в открытой емкости рекомендуется не дольше недели.

Роскачество также отметило, что икра кижуча, кеты, форели и горбуши обладает разными характеристиками и периодами нереста. Например, икра кижуча, имеющая темно-красный цвет и диаметр 4 мм, богата питательными веществами, но обладает горьковатым вкусом. Икра кеты, с другой стороны, более специфична из-за толстой оболочки и ярко-оранжевого цвета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дефицит красной икры в России не ожидается, хотя цена на нее может превысить обычную из-за неудачной лососевой путины. Стоимость новогоднего стола в текущем году оценили в 9 тыс. рублей на человека. Эксперты предложили обратить внимание на ряд критериев при выборе качественной красной икры.