Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Оползни отрезали два села в Сочи от транспортного сообщения
Сильные дожди вызвали тринадцать оползней и повредили дороги в Сочи
Транспортное сообщение с селами Бестужевским и Семеновкой в Сочи было прервано из-за оползней, вызванных сильными дождями, что привело к повреждению восьми участков дорог, сообщил глава администрации города Андрей Прошунин.
В своем Telegram-канале он указал, что из-за сильных дождей произошло активизация 13 оползней, что привело к повреждению восьми участков автомобильных дорог.
Наиболее сложная обстановка сложилась в селах Бестужевское и Семеновка, транспортное сообщение с которыми в настоящее время нарушено.
Прошунин добавил, в результате обильных осадков, выпавших минувшей ночью, основные повреждения произошли в Хостинском и Адлерском районах. Он подчеркнул, что ситуация в этих населенных пунктах требует непосредственного вмешательства и мониторинга.
Также Прошунин заверил, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.
В январе селевой поток сошел на участок трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края.