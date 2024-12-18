Оползни отрезали два села в Сочи от транспортного сообщения

Сильные дожди вызвали тринадцать оползней и повредили дороги в Сочи

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что из-за сильных дождей произошло активизация 13 оползней, что привело к повреждению восьми участков автомобильных дорог.

Наиболее сложная обстановка сложилась в селах Бестужевское и Семеновка, транспортное сообщение с которыми в настоящее время нарушено.

Прошунин добавил, в результате обильных осадков, выпавших минувшей ночью, основные повреждения произошли в Хостинском и Адлерском районах. Он подчеркнул, что ситуация в этих населенных пунктах требует непосредственного вмешательства и мониторинга.

Также Прошунин заверил, что предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.

В январе селевой поток сошел на участок трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края.