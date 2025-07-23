А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
День дачника и Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля
В России День дачника можно называть профессиональным или общенациональным торжеством – ошибки не будет, так как любители праздного отдыха и упорного труда на грядках одинаково почтенно относятся к загородному домику в окружении растительности.
День дачника – праздник неофициальный, что совсем не умаляет его значимости для любителей загородных посиделок у костра, на берегу местного водоема или над душистыми грядками. Несмотря на то, что первые загородные фазенды в стране появились еще во времена Петра I, праздник дачников относительно молодой. А празднуется в этот день потому, что к концу июля поспевают первые овощи.
Всемирный день китов и дельфинов отмечают 23 июля с 1986 года, когда Международная китобойная организация запретила убивать живородящих морских обитателей. В частности, запрет на китобойных промысел сохранил несколько вымиравших тогда видов китов.
Еще одна важная дата сегодня – Всемирный день синдрома Шегрена, учрежденный для повышения осведомленности об этом неизлечимом хроническом аутоиммунном заболевании. Названа болезнь именем шведского офтальмолога Хенрика Шегрена, который впервые описал ее в 1933 году. Синдром проявляется в поражении желез, отвечающих за выработку слез и слюны.
Кроме того, сегодня Дeнь ванильного мороженого празднуют США, День гocудapcтвeннoгo флaгa отмечает Aбxaзия, Дeнь инжeнepa – Cингaпуp, День письма – Япония, Дeнь мeнecтpeля (поэта-музыканта) – Apгeнтинa и Уpугвaй.
Именинники 23 июля Александр, Антон, Даниил, Петр, Леонтий и Георгий.