День дачника и Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля

Tекст: Ирма Каплан

День дачника – праздник неофициальный, что совсем не умаляет его значимости для любителей загородных посиделок у костра, на берегу местного водоема или над душистыми грядками. Несмотря на то, что первые загородные фазенды в стране появились еще во времена Петра I, праздник дачников относительно молодой. А празднуется в этот день потому, что к концу июля поспевают первые овощи.

Всемирный день китов и дельфинов отмечают 23 июля с 1986 года, когда Международная китобойная организация запретила убивать живородящих морских обитателей. В частности, запрет на китобойных промысел сохранил несколько вымиравших тогда видов китов.

Еще одна важная дата сегодня – Всемирный день синдрома Шегрена, учрежденный для повышения осведомленности об этом неизлечимом хроническом аутоиммунном заболевании. Названа болезнь именем шведского офтальмолога Хенрика Шегрена, который впервые описал ее в 1933 году. Синдром проявляется в поражении желез, отвечающих за выработку слез и слюны.

Кроме того, сегодня Дeнь ванильного мороженого празднуют США, День гocудapcтвeннoгo флaгa отмечает Aбxaзия, Дeнь инжeнepa – Cингaпуp, День письма – Япония, Дeнь мeнecтpeля (поэта-музыканта) – Apгeнтинa и Уpугвaй.

Именинники 23 июля Александр, Антон, Даниил, Петр, Леонтий и Георгий.