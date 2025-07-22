МИД Польши порекомендовал гражданам покинуть территорию России

Tекст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны покинуть территорию России, если это не противоречит жизненной, семейной или рабочей необходимости, передает ТАСС.

Польское ведомство также обратило внимание на то, что граждане с двойным гражданством будут рассматриваться в России исключительно как российские граждане, что влечет за собой «определенные последствия».

Еще 18 июля МИД Польши уже призывал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Тогда в качестве причин назывались включение Польши в список недружественных стран и сокращение численности консульских работников.

Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области.

Польша закрыла генеральное консульство России в Кракове, не представив доказательств по своим обвинениям.

МИД России проинформировал польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в ответ на действия Варшавы.