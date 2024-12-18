Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Трамп появился на публике с новой прической
СМИ и пользователи соцсетей обсудили возможность смены прически Трампом
Пользователи соцсетей и СМИ обратили внимание на изменившуюся прическу избранного президента США Дональда Трампа на видео из гольф-клуба во Флориде, обсуждая, действительно ли президент изменил свой имидж или это лишь временный эффект.
Видео, распространившееся в интернете, запечатлело Трампа в его гольф-клубе во Флориде. На кадрах видно, как он заходит в помещение, снимает кепку и обращается к другим посетителям с вопросами о том, как они проводят время и являются ли они республиканцами. Толпа отвечает громким «Да!», передает РИА «Новости».
При этом внимание пользователей соцсетей и СМИ привлекла прическа Трампа. Многие отметили, что избранный президент выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх спереди. Это стало поводом для обсуждений и предположений, не сменил ли Трамп свой фирменный стиль.
Некоторые пользователи считают, что прическа не изменилась, а волосы просто были примяты кепкой. Появилось даже предположение, что за возможной сменой имиджа может стоять американский предприниматель Илон Маск. Однако сам Трамп пока не давал комментариев по этому поводу.