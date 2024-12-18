Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии

Абхазия поручила «Черноморэнерго» обсудить с Грузией увеличение энергопоставок

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры предполагают, что в зимний период объем поставок может быть увеличен, а весной и летом Абхазия обязуется вернуть эквивалентное количество энергии, когда производство на ИнгурГЭС возрастет, сообщает «Интерфакс».

Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС незначительно увеличился и составляет более 411 метров из-за недавних осадков. Это позволяет станции работать круглосуточно, обеспечивая электричеством все районы Абхазии днем и только восточные районы ночью, тогда как западная часть страны получает российский коммерческий переток.

И. о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил об изъятии 450 аппаратов для майнинга криптовалют с 4 по 18 декабря. График подачи электричества остается прежним, а финансирование происходит за счет «Черноморэнерго» и республиканского бюджета.

Руководитель Госкомсвязи Роланд Берулава отметил, что отключение интернета для борьбы с майнингом криптовалют нежелательно, так как это может негативно сказаться на банковской системе и мобильных операторах, имеющих межроуминговые соглашения с российскими операторами.

Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получила.

Сообщалось, что по всей территории Абхазии пропала пропала подача электричества.

Пресс-служба компании «Черноморэнерго» сообщала, что в Абхазии отключают интернет ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.