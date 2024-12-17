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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    7 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    88 комментариев
    17 декабря 2024, 03:17 • Новости дня

    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота

    Reuters сообщило о 26 т золота в хранилищах центрального банка Сирии

    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота
    @ SuperStock/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В хранилищах центрального банка Сирии находится почти 26 т золота, сохранившегося со времен начала гражданской войны в 2011 году, однако валютные резервы страны значительно сократились, сообщает Reuters.

    Сирия сохранила свои золотые резервы за время правления Башара Асада и после захвата власти его противниками, сообщает Reuters.

    По данным Всемирного совета по золоту, на июнь 2011 года золотой запас Сирии составлял 25,8 тонн, что эквивалентно 2,2 млрд долларов по текущим рыночным ценам.

    Однако валютные резервы Сирии значительно уменьшились. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, в кассе центрального банка находится лишь около 200 млн долларов наличными. Один из источников заявил, что резервы валюты в долларах составляют «сотни миллионов», тогда как в конце 2011 года они достигали 14 млрд долларов. В 2010 году МВФд оценивал валютные резервы Сирии в 18,5 млрд долларов.

    Истощение долларовых резервов связано с тем, что при Асаде власти использовали их для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для поддержания военных действий.

    Сирия прекратила предоставлять финансовую информацию международным организациям после подавления протестов в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Он получит политическое убежище в России.

    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

    Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска

    Эксперт Лямин: Мирный отвод российских военных из Дамаска обеспечили дипломаты

    Эксперт объяснил мирный отвод российских военных из Дамаска
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Внутри Сирии сейчас наблюдается период укрепления новой власти, которая заинтересована в минимизации конфликтов и эксцессов. Отсюда координация действий с Россией и примирительные жесты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. Ранее новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска.

    «Военное присутствие России распространялось на разные части Сирии. Так, например, наши наблюдательные посты находились на севере страны около границы с Турцией, а также около Голанских высот в провинции Дераа», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин. Он уточнил, что сейчас постепенно происходит отвод российских сил к базам Хмеймим и Тартус, в том числе и из Дамаска.

    Лямин считает, что основным интересантом такого развития событий является Турция. Впрочем, аналитик указал и на мнение оппозиции Сирии. «Договоренности, заключенные с прежними сирийскими властями, утратили свою силу и фактически уже не действуют. Поэтому происходит передислокация российских военных», – сказал он. Эксперт обратил внимание на то, что отвод российских военных происходит мирно.

    «Дело в том, что внутри Сирии наблюдается период укрепления новой власти. Она заинтересована в том, чтобы это время прошло спокойно и без каких-либо конфликтов и эксцессов. Отсюда и координация действий между сторонами, и примирительные жесты, и заявления по отношению ко всем внутренним и внешним игрокам», – пояснил спикер.

    При этом будущее российских баз в Сирии остается туманным. «Что будет дальше – неизвестно. Пока этот вопрос остается для новой власти республики второстепенным. Я думаю, что он будет решаться после того, как вооруженной оппозиции удастся укрепиться в стране. Однако не стоит исключать конфликтов внутри пришедших к власти группировок по разным темам, в том числе по базам России», – рассуждает эксперт.

    Вместе с тем он указал на работу российских дипломатов, которые ведут переговоры с новыми властями Сирии. «Несмотря на все сложности, они делают свою работу. Причем, по всей видимости, диалог также ведется со странами, которые стоят за вооруженной оппозицией. Благодаря переговорам, на мой взгляд, обеспечивается мирная передислокация российских военных», – заключил Лямин.

    Ранее член политбюро группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) Камаль Лабабиди в интервью британской газете Financial Times сообщил, что Россия вывела не менее 400 военнослужащих из района Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим.

    По словам Лабабиди, военные были выведены из штаб-квартиры четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе и из числа тех, кто нес службу в российском посольстве в Дамаске. Эти меры были приняты в координации с новыми сирийскими властями.

    В свою очередь агентство Reuters сообщало, что Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но не покидает свои две основные базы – Хмеймим в Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

    Высокопоставленный представитель повстанцев, близкий к новой временной администрации, пояснял: «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом».

    Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности баз в Сирии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что безопасность этих объектов является приоритетной задачей, поэтому налаживаются необходимые контакты и принимаются меры предосторожности.

    По словам Пескова, вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе в дальнейшем будет зависеть от переговоров с будущим руководством Сирии. Он также указывал, что сейчас в стране наблюдается период трансформации и нестабильности, что делает преждевременным обсуждение этого вопроса.

    В то же время источник ТАСС в Кремле говорил, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений на территории республики. По его словам, российские представители контактируют с сирийской оппозицией.

    В то же время оппозиционер Анас аль-Абда, входящий в сирийский национальный совет, базирующийся в Стамбуле, отмечал, что для новых властей страны крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Он подчеркивал, что Россия является «очень важным игроком в мире», сотрудничество с ней поможет Сирии справиться с многочисленными вызовами.

    В свою очередь член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей Сирийского национального координационного комитета Ахмед аль-Асрави выражал уверенность в том, что Сирии не следует отказываться от соглашений с Россией, которые отвечают ее интересам. «Мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», – цитировало аль-Асрави РИА «Новости».

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    14 декабря 2024, 17:19 • Новости дня
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из заявления министров по итогам встречи в Акабе.

    Министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, потребовали полного вывода израильских войск с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Иордании, подчеркивается, что арабские страны «осуждают проникновение израильских сил в буферную зону на границе с Сирией», а также другие объекты, находящиеся на горе Хермон и в упомянутых провинциях. Министры отвергают «грубую оккупацию», которая нарушает международное право и соглашение о разделении сил 1974 года.

    Кроме того, главы МИД арабских стран призвали к немедленному прекращению всех боевых действий в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения государственных институтов для предотвращения хаоса. Они также выразили стремление активизировать усилия по борьбе с терроризмом, который представляет угрозу безопасности Сирии и региона.

    Ранее Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

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    15 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать механизм поставок продовольствия в Сирию через программы международных организаций и партнеров после свержения Башара Асада.

    Как сообщает Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении наладить механизмы поставок продовольствия в Сирию после свержения президента Башара Асада. Для этих целей будет задействовано сотрудничество с международными организациями и партнерами.

    Украина являлась одним из крупнейших экспортеров зерна и масличных культур в мире. Ранее поставки украинского зерна осуществлялись в страны Ближнего Востока, но Сирия не входила в их число. Ситуация изменилась после прекращения поставок российской пшеницы в Сирию из-за неопределенности и задержек с оплатой.

    Зеленский подчеркнул готовность Украины помочь Сирии с решением потенциального продовольственного кризиса, предложив использовать гуманитарную программу «Зерно с Украины». «Мы готовы помочь Сирии предотвратить продовольственный кризис, особенно через программу «Зерно с Украины», – написал Зеленский на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), добавив, что уже дал поручение правительству разработать соответствующие механизмы поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение режима Асада повысило значимость Украины для России в стратегическом плане. Politico назвала победителей и проигравших после краха режима Асада, отметив изменение геополитического баланса. В результате падения Асада на Ближнем Востоке образовался вакуум власти, что создало новые вызовы для регионального и глобального порядка.

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    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    14 декабря 2024, 08:59 • Новости дня
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    @ Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», пишет The New York Times.

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», передает «Газета.Ru»..

    Каптагон – торговое название фенетиллина, созданного в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

    «Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – наркотик джихада», – пишет издание.

    Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но распространен на Ближнем Востоке.

    NYT отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев». По данным издания, этой сетью якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.

    Коментарии (5)
    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    14 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    Израиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска

    Израильская авиация атаковала военные лагеря в Телль-Мнин и Хфейр в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по военным лагерям в Сирии, расположенным в горной местности Эль-Каламун, сообщил новостной портал Naharnet.

    По данным Naharnet, израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска. Атака была направлена на лагеря сирийской армии в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые находятся в горной местности Эль-Каламун, к западу от сирийской столицы. передает ТАСС.

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и поднявшихся столбах дыма над местом бомбардировки. На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.

    Ранее лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии.

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    15 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада

    The Washington Post: Белый дом назвал падение режима Асада успехом политики Байдена

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый дом использовал падение сирийского президента Башара Асада как повод для защиты своей политики в Газе и на Ближнем Востоке, утверждая, что поддержка Израиля президентом США Джо Байденом сыграла ключевую роль в этом событии.

    Президент США Джо Байден и его администрация активно используют падение президента Сирии Башара Асада в качестве аргумента в защиту своей политики на Ближнем Востоке, передает The Washington Post. В Белом доме подчеркивают, что поддержка Израиля и подход Байдена к региону сыграли ключевую роль в ослаблении влияния таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, что в итоге привело к свержению Асада.

    Однако, несмотря на такую интерпретацию, многие аналитики считают, что администрация Байдена приписывает себе излишнюю заслугу за события, в значительной степени обусловленные региональными актерами. Гуманитарные организации также утверждают, что падение Асада не компенсирует гибель и разрушения в Газе. Война в Газе привела к гибели почти 45 тыс. палестинцев, более 100 тыс. получили ранения, а условия жизни остаются крайне тяжелыми.

    Несмотря на стратегические успехи, такие как ослабление Хезболлы и ХАМАС, администрации Байдена приходится сталкиваться с критикой, в том числе и внутри его собственной партии. В Сенате США не прошла инициатива по блокировке продаж оружия Израилю, однако она получила поддержку 19 демократов, что говорит о растущем недовольстве политикой Байдена на Ближнем Востоке.

    В сложившейся ситуации администрация Байдена стремится заключить соглашение о прекращении огня в Газе, для чего ведется сотрудничество с командой избранного президента Дональда Трампа. Хотя перспективы перемирия кажутся более реальными, чем когда-либо ранее, предыдущие попытки достижения соглашения потерпели неудачу.

    На фоне критики и сложных условий на Ближнем Востоке, администрация Байдена акцентирует внимание на положительных результатах, таких как падение режима Асада. Однако эксперты предупреждают, что события в регионе по-прежнему развиваются и преждевременно делать окончательные выводы о новом этапе на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение оставить свои войска в Сирии после падения режима Башара Асада с целью продолжения борьбы с терроризмом.

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    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

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    16 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля атаковали военные объекты в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс в Сирии, сообщили местные источники.

    Источники РИА «Новости» сообщили о «ракетных ударах по военным объектам». «В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы», – говорится в сообщении.

    Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявлял, что Израиль намерен уничтожить военный потенциал Сирии.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии.

    Напомним, израильские военные уже атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе, где также расположены российские военные базы.

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    14 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Нарышкина спросили о предоставлении госохраны для Асада в России

    Нарышкин заявил, что не знает о предоставлении Асаду госохраны в России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что не обладает информацией о предоставлении Башару Асаду государственной охраны в России, передает ТАСС.

    На вопрос о том, находится ли Асад под государственной охраной в России, Нарышкин ответил: «Не знаю».

    По его словам, вопросы по охране и защите Асада нужно задавать не ему.

    Также Сергей Нарышкин отметил, что у него не было контактов с Центральным разведывательным управлением США по вопросам, связанным с Сирией. На соответствующий вопрос он ответил лаконичным «Нет».

    Кроме того, директор СВР подтвердил наличие канала связи между Россией и США для обсуждения обмена заключенными.

    «Канал связи есть», – подчеркнул Нарышкин в беседе с журналистами.

    Ране Башар Асад отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков перед тем, как покинуть Сирию.

    СМИ сообщали, что Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост президента.

    Песков также отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

    В МИД заявили, что Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией и близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

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    15 декабря 2024, 03:24 • Новости дня
    Курды предупредили о риске ливийского сценария в Сирии

    Курдская администрация опасается повторения ситуации Ливии в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

    Курдская автономная администрация обеспокоена возможностью повторения ливийского сценария в Сирии после прихода к власти вооруженной оппозиции, сообщает РИА «Новости». Представитель СДС на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад отметил, что вооруженные силы, стремящиеся к свержению режима, имеют разногласия по поводу будущей системы управления.

    «У них есть разногласия по тому, какой должна быть новая система управления в Сирии. Мы повторим ливийский сценарий», – заявил Ахмад. Он подчеркнул, что группировка «Хайят тахрир аш-Шам (запрещена в РФ)» управляет политическим процессом в Дамаске через переходное правительство сроком на три месяца. Однако, несмотря на договоренности о свержении режима, военизированные силы не пришли к единому соглашению по вопросу будущего политического управления.

    Как напомнил Ахмад, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, Ливия утратила функционирование как единое государство. В стране возникло противостояние между властями на западе и на востоке, поддерживаемыми ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году на форуме ливийского политического диалога в Женеве была избрана переходная власть, однако запланированные всеобщие выборы до сих пор не состоялись.

    До этого сообщалось, что Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС).

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