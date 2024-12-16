В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.5 комментариев
ИРИ открыл прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента
ИРИ начал прием заявок на IV Национальную премию интернет-контента с 15 номинациями
Институт развития интернета (ИРИ) объявил о начале приема заявок на четвертую Национальную премию интернет-контента, которая состоится летом 2025 года.
Эта премия является главной индустриальной наградой для создателей социально значимых онлайн-проектов и будет вручаться в четвертый раз летом 2025 года. Сбор заявок продлится до 31 января 2025 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Премия включит 15 основных номинаций, среди которых: игровой сериал до 30 минут, игровой сериал более 30 минут, non-scripted проект, документальный проект, короткометражный проект, видеоролик до трех минут, проект в вертикальном формате, анимационный контент, вирусный контент, подкаст, музыкальный трек, блог, Telegram–канал, спецпроект в интернет-СМИ и социальная интернет-акция. Кроме того, будут вручены награды в специальных номинациях, детали которых объявят позже.
Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил: «Премия ИРИ охватывает основные форматы онлайн-контента – от сериалов и блогов до роликов и подкастов. Каждый год количество заявок растет, но нам важно, что растет и качество: социально значимый контент становится по-хорошему модным. Авторы уже не стремятся к популярности любой ценой, а делают проекты со смыслом и при этом хорошим маркетингом, и в результате – с большими просмотрами и живым откликом аудитории. Задача нашей премии – подсветить их и открыть для тех, кто еще с ними незнаком».
Подавать заявки могут проекты, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на интернет-платформах, не запрещенных законодательством России. Также допускается контент на русском языке или на официальных языках народов России. Исключение составляют трейлеры, тизеры и другие промоматериалы, кроме социальных роликов.
Подробную информацию о правилах участия, номинациях, составе экспертов, а также о победителях и финалистах прошлых лет можно найти на обновленном сайте премии, который теперь размещен на основном сайте ИРИ.