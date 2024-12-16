Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

Tекст: Вера Басилая

Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

Между тем избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.