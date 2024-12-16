FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

Tекст: Вера Басилая

Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

«В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018 по сентябрь 2019, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средствана сумму 250 млн долларов, пишет издание.

Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.