Силовики ДНР задержали мужчину, заложившего бомбу под авто в Донецке

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Донецкой Народной Республике (ДНР) спецслужбы задержали мужчину, связанного с подрывом внедорожника в центре Донецка 9 декабря, сообщает ТАСС. Операция по задержанию была проведена сотрудниками ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного комитета. Задержанный оказался местным жителем, который, как выяснилось, закладывал самодельное взрывное устройство под днище автомобиля по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ходе допроса задержанный признался, что действовал по заказу украинских спецслужб и ожидал за это вознаграждение в размере 10 тыс. долларов. Эти сведения были подтверждены кадрами оперативной съемки, предоставленными региональным управлением ФСБ. Подрыв, совершенный 9 декабря, привел к гибели одного человека, а еще один получил ранения.

В настоящее время сотрудники УФСБ и МВД ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление всех, кто может быть причастен к этому инциденту. Их задача – выяснить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности всех виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Донецка произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, в результате которого пострадали два человека, получившие серьезные травмы, начальник колонии ДНР Сергей Евсюков стал жертвой этого взрыва после предложения награды за его ликвидацию на украинских сайтах в размере 21 тыс. долларов, а погибший при взрыве не состоял на службе в Главном управлении ФСИН по ДНР.