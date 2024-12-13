Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
ВСУ за сутки потеряли свыше 200 человек и два танка Challenger на Курском направлении
Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 200 военнослужащих в Курской области, а также два британских танка Challenger, сообщило Минобороны России.
ВСУ за этот период в регионе потеряли три танка, в том числе два Challenger, две БМП, включая немецкую БМП Marder, а также два бронетранспортера и девять автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Уничтожена боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция РЭБ. Под огонь российских войск попали механизированные, тяжелые механизированные, танковые, десантно-штурмовые бригады, а также бригады морской пехоты и теробороны.
ВС России наносили удары в район населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка и других. Российские авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику противника у Александрии и Бондаревки.
В четверг Министерство обороны России заявило, что потери ВСУ за все время вторжения на территорию Курской области превысили 40 тыс. человек.