Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину и 1115 автомобилей за весь период боевых действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Артиллерия противника также понесла значительные потери: 308 орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США.

В последние сутки подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка и поразили формирования ВСУ в ряде других населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковали цели в населенных пунктах как на территории Курской области, так и в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.

В предыдущие сутки ВС России на Курском направлении освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.