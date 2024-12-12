Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
Украинские боевики за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 40 тыс. человек и значительное количество техники, сообщило Минобороны.
ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину и 1115 автомобилей за весь период боевых действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Артиллерия противника также понесла значительные потери: 308 орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США.
В последние сутки подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка и поразили формирования ВСУ в ряде других населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковали цели в населенных пунктах как на территории Курской области, так и в Сумской области.
За последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.
В предыдущие сутки ВС России на Курском направлении освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.