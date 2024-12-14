Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.7 комментариев
Росгвардия уничтожила более 30 националистов ВСУ
Росгвардия и Минобороны ликвидировали более 30 боевиков ВСУ в Курской области
Российские военные ликвидировали более 30 националистов в ходе спецоперации в Курской области, сообщает Росгвардия.
Военнослужащие Росгвардии совместно с Минобороны уничтожили более 30 националистов в ходе спецоперации в Курской области, передает Telegram-канал Федеральной службы войск национальной гвардии.
В результате комплексного применения FPV-дронов, танков и артиллерии огневая группа спецназа Росгвардии уничтожила три опорных пункта и два расчета АГС противника, точными сбросами боеприпасов с БПЛА поражены 120-мм и 82-мм минометы с боекомплектами. Также обеспечено прикрытие и сопровождение расчетов РСЗО ВС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона потеряла свыше 200 военнослужащих в Курской области и два британских танка Challenger. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря.