Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цеху производства ударных БПЛА ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты четыре американских снаряда РСЗО HIMARS и 37 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 596 беспилотников, 586 ЗРК, 19 730 танков и других бронемашин, 1500 боевых машин РСЗО, 19 482 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 146 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА. До этого российские войска также били по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.