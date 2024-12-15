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Атака украинских дронов отбита над Туапсинским районом
В Туапсинском районе Краснодарского края отбита атака украинских дронов
В небе над Туапсинским районом Краснодарского края этой ночью отбита атака украинских дронов, беспилотники были уничтожены средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет.
Как передает РИА «Новости», глава Туапсинского района Сергей Бойко* сообщил об успешной обороне от атаки украинских дронов. «Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Бойко, в результате инцидента пострадавших и повреждений нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА, включая 13 над Черным морем, а также по одному в Белгородской и Курской областях. Украинские войска атаковали Горловку с использованием беспилотника. Вооруженные силы Украины осуществили атаку на школьный автобус в Запорожской области при помощи беспилотника.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом