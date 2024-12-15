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ПВО России уничтожила 15 украинских БПЛА за ночь
Российская ПВО уничтожила 15 БПЛА Украины над Черным морем и в двух областях
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 15 украинских БПЛА, включая 13 над Черным морем, а также по одному в Белгородской и Курской областях.
Как сообщило Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает РИА «Новости».
В официальном заявлении министерства пояснили, что эти БПЛА пытались совершить террористические атаки на объекты на территории России.
В ходе операции 13 БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря. Оставшиеся два беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской и Курской областей.
До этого стало известно, что российские расчеты РСЗО «Град» успешно атаковали украинскую бронетехнику и артиллерию