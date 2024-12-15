Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».20 комментариев
Московский авиацентр получил новый пожарный вертолет
В Московском авиацентре появился новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС
В Московском авиацентре появился новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС с новейшей системой локации и авионики, который способен действовать в сложных метеоусловиях и предназначен для работы в плотной городской застройке.
Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС появился в Московском авиационном центре, сообщает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Вертолет оснащен новейшей системой локации и авионики, что позволяет ему выполнять полеты в самых сложных метеоусловиях, делая его незаменимым для работы в условиях плотной городской застройки.
Собянин также уточнил, что с появлением нового вертолета авиапарк Московского авиацентра теперь включает 12 винтокрылых машин. В их число входят шесть пожарных, пять санитарных и одна разведывательная. Это расширение позволит более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации в столице.
Эксплуатация новых воздушных судов организована с круглосуточным дежурством экипажей. Время прибытия на вызов составляет в среднем 10-15 минут, начиная с момента подачи заявки. Мэр Москвы также подчеркнул, что планируется дальнейшее пополнение авиапарка и развитие авиационно-спасательных технологий в столице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Вертолеты России» подписала договор с турецкой компанией Kaan Air на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, а также Россия и Китай заключили несколько соглашений на поставку семи многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC и двух транспортных вертолетов Ми-171Е.