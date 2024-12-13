Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
Путин помиловал четырех осужденных женщин в Курской области
Президент России Владимир Путин помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных условно за преступления небольшой или средней тяжести, сообщило УФСИН по региону.
Президент России Владимир Путин принял решение о помиловании четырех женщин из Курской области в 2024 году, передает ТАСС.
По данныи УФСИН по Курской области, женщины были осуждены условно за преступления небольшой или средней тяжести, и у всех есть несовершеннолетние дети. Одна из женщин является инвалидом первой группы. Все они получили положительные характеристики и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением.
Это решение является первым за последние тринадцать лет, когда в 2011 году также было принято решение о помиловании женщин из этого региона. Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов отметил, что в текущем году прошло восемь заседаний комиссии, на которых рассмотрено 67 ходатайств о помиловании. Каждое из них сопровождалось детальным изучением личности осужденного.
Согласно статье 89 Конституции России, президент имеет право на помилование осужденных. Указ о помиловании должен быть направлен на исполнение в течение пяти рабочих дней после его издания. В отличие от помилования, амнистия применяется не к отдельным лицам, а к определенной группе осужденных.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
До этого в СПЧ заявили, что помиловать стоит всех женщин, осужденных за ненасильственные преступления, особенно тех, у кого есть дети.