В СПЧ пояснили, каких женщин необходимо помиловать

В СПЧ призвали амнистировать осужденных за ненасильственные преступления женщин

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме сообщили, что уже прорабатывают вопрос об амнистии ряда категорий женщин, отбывающих наказание. Депутаты отметили, что «требуются криминологические основания, нужно смотреть составы, стадии и прочее».



«В первую очередь это должно коснуться тех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Причем речь идет не только о женщинах, которые находятся в колониях вместе с детьми, но и о тех, кого дети ждут дома», – говорит Меркачева.

Она подчеркивает, что мать играет большую роль в воспитании ребенка, поэтому женщинам просто необходимо находиться со своими детьми дома. При этом собеседница обратила внимание на то, что речь идет только о тех женщинах, которые отбывают наказание за ненасильственные преступления.

«Во-вторых, я говорила о помиловании всех женщин, которые впервые совершили или обвиняются в ненасильственных преступлениях. То есть то, в чем они обвиняются или что уже доказано, что они совершили, никак не связано с причинением вреда здоровью. Это, на самом деле, очень большая категория женщин», – заключила член СПЧ.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании СПЧ поручил принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.