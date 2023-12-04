Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Путин согласился с предложением амнистировать некоторые категории женщин
Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий отбывающих срок женщин
Надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Думаю, что надо подготовить и принять соответствующее решение в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», – цитирует ТАСС Путина.
Между тем член СПЧ Ева Меркачева попросила Путина помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые осуждены за ненасильственные преступления, передает РИА «Новости». Также она обратилась к президенту с просьбой отпустить на свободу всех женщин, совершивших ненасильственные преступления впервые, и по их делам нет потерпевших или они не против их освобождения.
Ранее Путин заявил, что часто подследственных содержат под стражей неприемлемо долго. Также он обратил внимание на проблему пыток, и заявил, что надо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере и выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов.