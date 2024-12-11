Росреестр добился блокировки 13 Telegram-каналов за продажу данных

Росреестр добился судебной блокировки Telegram-каналов с незаконными выписками ЕГРН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Росреестр совместно с органами прокуратуры Москвы впервые добился в судебном порядке блокировки 13 Telegram-каналов, сообщает ТАСС. Эти каналы занимались незаконной продажей выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и раскрывали персональные данные собственников объектов недвижимости.

По словам замруководителя Росреестра Максима Смирнова, постоянный мониторинг интернета позволяет выявлять незаконный оборот сведений, содержащихся в ЕГРН. Он подчеркнул, что продажа выписок и данных без согласия собственников нарушает их права и способствует мошенничеству.

Останкинский районный суд Москвы вынес решения о блокировке, признав размещенную информацию запрещенной согласно главе 27.1 Кодекса административного судопроизводства РФ. Судебные решения вступили в силу 6 ноября 2024 года, и Роскомнадзор намерен их исполнить в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк принял меры из-за скоординированного разгона цены акций через Telegram, что стало первым случаем подобного вмешательства, а также сообщалось, что Дмитрий Песков назвал доверие к информации из Telegram-каналов признаком непрофессионализма.