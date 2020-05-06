Песков назвал доверие информации Telegram-каналов признаком непрофессионализма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что делать выводы на основе информации Telegram-каналов чрезвычайно непрофессионально.

«Что касается телеграм-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания и судить о чем-то по телеграм-каналам – это чрезвычайно непрофессионально», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Песков отмечал, что блокировка Telegram происходит в России по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная.