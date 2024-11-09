В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Россия и Руанда договорились о безвизовых поездках для дипломатов
Лавров и Ндухунгирехе подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатов
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе заключили соглашение, позволяющее владельцам дипломатических и служебных паспортов обеих стран совершать безвизовые поездки.
Министры подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает ТАСС.
Это соглашение было заключено в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, проходившей на полях мероприятия.
Ранее министры иностранных дел России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон на форуме Россия – Африка подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов