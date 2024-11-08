Минпромторг отложил уплату утильсбора автоконцернами

Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Эта мера направлена на поддержку автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом, передает ТАСС.



Согласно проекту постановления правительства, размещенному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, крупнейшие производители, подписавшие специальные инвестиционные контракты, смогут уплатить утильсбор за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года до 15 декабря 2025 года.

Подобные решения о переносе сроков уплаты утильсбора принимались и в предыдущие годы – 2022, 2023 и 2024, что свидетельствует о последовательной поддержке автопроизводителей в рамках СПИК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года.

Минпромторг сообщил, что возможная индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость отечественной техники благодаря мерам господдержки. За последние три года средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех млн рублей, и автомобили продолжают дорожать в этом году.