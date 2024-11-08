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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины
    Кулеба рассказал про документ о гибели Украины
    Глава ЕК призвала заменить в ЕС российский газ дешевым американским
    Радиация перестала вредить чернобыльским лягушкам
    В Раде назвали уход Зеленского лучшим подарком украинцам
    Признавший обрушение фронта генерал ВСУ внезапно заболел
    Стало известно об участии Маска в разговоре Трампа с Зеленским
    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки
    Audi решил сократить около 4,5 тыс. рабочих мест в Германии
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    19 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    24 комментария
    8 ноября 2024, 20:52 • Новости дня

    Минпромторг отложил уплату утильсбора автоконцернами

    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автоконцернами на декабрь 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года на 15 декабря 2025 года.

    Эта мера направлена на поддержку автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты с Минпромторгом, передает ТАСС.

    Согласно проекту постановления правительства, размещенному на официальном портале проектов нормативных правовых актов, крупнейшие производители, подписавшие специальные инвестиционные контракты, смогут уплатить утильсбор за IV квартал 2024 года и I–III кварталы 2025 года до 15 декабря 2025 года.

    Подобные решения о переносе сроков уплаты утильсбора принимались и в предыдущие годы – 2022, 2023 и 2024, что свидетельствует о последовательной поддержке автопроизводителей в рамках СПИК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года.

    Минпромторг сообщил, что возможная индексация утилизационного сбора не повлияет на стоимость отечественной техники благодаря мерам господдержки. За последние три года средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех млн рублей, и автомобили продолжают дорожать в этом году.

    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    8 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки

    «Российская газета»: В России стартовали продажи собрынных в Калуге седанов Citroen C4

    В России вновь начали продавать новые иномарки калужской сборки
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России начались продажи седана Citroen C4, который собран на калужском заводе и оборудован мотором 115 лошадиных сил, сообщают СМИ.

    Эти автомобили собраны в Калуге, они уже доступны для приобретения, объявления о продаже появились в интернете, утверждает «Российская газета». В описании товара указывается, что часть VIN подтверждает отечественное происхождение автомобилей.

    Модель Citroen C4 оснащена атмосферным мотором EC5/TU5 объемом 1,6 литра, мощностью 115 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач фирмы Aisin. Стоимость седана составляет 2,55 млн рублей без учета текущих акций и скидок. Продавец предоставляет гарантию на три года, или на 100 тыс. километров пробега.

    Отмечается, что машины могли быть собраны из оставшихся машинокомплектов после ухода бренда Peugeot-Citroen. В настоящее время калужский завод «ПСМА Рус» официально занимается выпуском кроссоверов Citroen C5 Aircross.

    Ранее источник сообщал, что в Тольятти якобы в ближайшие дни начнется серийное производство нового автомобиля бизнес-класса Lada Aura от «Автоваза», стоимость которого будет варьироваться от 2,6 до 2,8 млн рублей. В планах на 2024 год – выпуск около 3 тыс. автомобилей.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    5 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    МИД: После атаки на Курскую область Запад потерял веру в Украину

    Замглавы МИД заявил о снижении интереса Запада к Украине после атаки на Курскую область

    Tекст: Максим Попов

    После атаки Киева на Курскую область Запад начал терять веру в Украину и перестал спешно созывать новые заседания Совбеза ООН, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    По словам Вершинина, в ходе атак на российское приграничье киевский режим потерпел значительные потери в живой силе и технике, что привело к ухудшению ситуации на восточном фронте, передает «Лента.Ру».

    Вершинин отметил, что западные члены Совбеза ООН ранее регулярно созывали заседания по вопросам Украины, однако в последние месяцы заметно снизили активность в этом направлении. Он подчеркнул, что это связано с потерей веры в возможность Киева изменить ситуацию в свою пользу, что может свидетельствовать о постепенной подготовке Запада к сворачиванию поддержки Украины.

    Дипломат подчеркнул, что последнее заседание Генассамблеи ООН по Украине состоялось в феврале 2023 года.

    Как сообщило Минобороны 4 ноября, украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники за сутки.

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    6 ноября 2024, 08:49 • Новости дня
    Электробус столкнулся с автомобилем на севере Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    При столкновении электробуса с автомобилем на севере Москвы пострадали четыре человека.

    При столкновении электробуса с легковым автомобилем на севере Москвы пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ТАСС.

    «В Сигнальном проезде произошло столкновение электробуса и легковушки», – подтвердили в оперативных службах. О состоянии пострадавших не сообщается.

    Напомним, на прошлой неделе в городе Омутнинске Кировской области грузовой автомобиль Shacman столкнулся с легковым автомобилем и въехал в остановку. В тот же день, 2 ноября, в ДТП с фурами на трассе Кубани погибли два пассажира.

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    5 ноября 2024, 22:55 • Новости дня
    Свыше шести тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии в сетях

    Свыше шести тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии на высоковольтных линиях

    Tекст: Максим Попов

    Более шести тыс. человек, проживающих на Южном берегу Крыма остались без света из-за аварии в сетях Крымэнерго, сообщил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

    По его словам, отключения затронули город Алушту, поселок городского типа Партенит и девять сел региона. В общей сложности обесточено 52 трансформаторные подстанции и 2685 точек поставок. Это затронуло 6172 человек, передает ТАСС.

    Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию жителям, подчеркнул он.

    Напомним, в разгар курортного сезона, 19 юля, Алушта полностью оказалась без света из-за аварии на высоковольтных линиях.

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    5 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    Финляндия объявила о намерении открыть КПП на границе с Россией

    Финляндия может открыть КПП на границе с Россией в рамках эксперимента

    Tекст: Максим Попов

    Финляндия рассматривает возможность открытия одного КПП на границе с Россией этой зимой в рамках эксперимента, сообщило Ilta-Sanomat.

    По информации издания, решение связано с проведением эксперимента, целью которого станет оценка возможностей контроля над миграционными потоками.

    Известно, что с ноября 2023 года Хельсинки закрыли автотранспортные КПП на границе с Россией. Официальная причина – неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.

    Напомним, 29 октября финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов США и почти 900 тыс. евро. Решения о конфискации движимого и недвижимого имущества России были приняты по иску шести украинских компаний. 5 ноября Генпрокуратура объявила о намерении оспорить решение суда Финляндии.

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ дополнить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Посольство Южной Кореи обратилось в СМИ с разъяснениями об особенностях упоминания Японского моря при освещении тем, связанных с данным морским регионом. Диппредставительство заявляет, что акваторию необходимо именовать одновременно как Японским, так и Восточным морем.

    Посольство Республики Корея разъяснило позицию своей страны по поводу наименования акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом. Зачастую в СМИ она обозначается как Японское море, однако в Корее принято другое наименование – Восточное. Соответствующее письмо посольства поступило в том числе в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    В тексте указывается, что вплоть до XIX века данный морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, указывается в письме, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – поясняет посольство.

    В письме говорится, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Поэтому диппредставительство Республики Корея призывает СМИ одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно называется Корейским Восточным морем. Корейская сторона заявляет, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910–1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    Японская сторона, в свою очередь, заявляет, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает на исключительном употреблении названия «Японское море».

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    5 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране

    Политолог Асафов прокомментировал назначение руководителя и участника программы «Время героев» Костюк и Первышова врио глав регионов

    Эксперт: Возглавившая ЕАО мать Героя России Костюк на деле доказала свой профессионализм и преданность стране
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    От руководителя программы «Время героев» Марии Костюк и участника данной программы Евгения Первышова на постах врио глав регионов следует ожидать по-настоящему продуктивной работы, поскольку они не только на деле доказали свой профессионализм, но и обладают колоссальным жизненным опытом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин назначил Марию Костюк на пост врио губернатора ЕАО, а Евгения Первышова – на должность врио главы Тамбовской области.

    «Владимир Путин понимает важность пребывания на руководящих постах профессионалов своего дела. Назначение Марии Костюк на должность врио губернатора ЕАО – прямое тому подтверждение. Это человек, обладающий колоссальным жизненным опытом. Долгое время она была простым учителем, однако благодаря упорству сумела попасть в структуры власти», – сказал Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Костюк – мать героя СВО. К сожалению, ее сын погиб в ходе спецоперации. Несмотря на это, она безответно посвятила себя помощи и поддержке семьям наших солдат. Кроме того, она прекрасно понимает вверенный ей регион, знает его важнейшие точки роста. Уверен, при ней ЕАО еще не раз сумеет нас приятно удивить», – отмечает он.

    «Что касается Евгения Первышова, то этот человек также является идеальным кандидатом на пост врио главы Тамбовской области. Он – участник программы «Время героев», лично принимавший участие в спецоперации. Уверен, качества, выработанные на полях спецоперации, помогут стать по-настоящему успешным управленцем», – акцентирует собеседник.

    «Оба назначения позволят приблизить реализацию национальных целей в этих двух регионах. Костюк и Первышев – люди, сумевшие на деле доказать свой профессионализм и преданность государству. Поэтому от них стоит ожидать по-настоящему продуктивной работы. Тем более, свое доверие к ним президент подтвердил лично», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Костюк врио губернатора Еврейской автономной области. Костюк – уроженка Еврейской автономной области, окончила Биробиджанский государственный педагогический институт. Она начинала карьеру с работы учителя в родном поселке. Почти 20 лет она трудилась на различных должностях в органах власти ЕАО. Была в должности начальника отдела в администрации муниципального района, дошла до должности заместителя губернатора по внутренней политике.

    Костюк – мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна. Он погиб в ходе выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции. В прошлом году она возглавила управление по работе с регионами государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году также заняла должность заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли она руководит президентской программой «Время героев».

    Евгений Первышов, выпускник первого потока образовательной программы «Время героев», был назначен на должность врио губернатора Тамбовской области. До участия в СВО он работал мэром Краснодара. Также имеет богатый опыт в работе органов исполнительной власти.

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    Напомним, что ранее ряд участников программы «Время героев» получили назначения на государственные посты. Так, указом главы государства Герой ДНР Артем Жога назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Герой России Артур Орлов также по указу президента назначен руководителем «Движения первых». Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации. Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). Александр Суразов назначен министром молодежной политики и спорта Республики Алтай. Евгений Чинцов возглавил Городскую думу Нижнего Новгорода. Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя. Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя. Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара». Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

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    5 ноября 2024, 23:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ заявил о провале на фронте после потери Угледара

    Украинский офицер указал на бездействие руководства после потери Угледара в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Власти Украины не предприняли никаких мер по исправлению ситуации на фронте после утраты Угледара в ДНР, что привело к продвижению российских сил на юге, заявил офицер ВСУ в запасе с псевдонимом Арти Грин.

    «Мы потеряли Угледар, и продвижение противника на юге связано с этим. Это можно назвать оперативным успехом РФ. Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», – приводит ТАСС слова Грина.

    Офицер отметил, что интенсивные боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения, однако наибольшее продвижение российских сил наблюдается на красноармейском и южнодонецком направлениях. Грин подчеркнул, что ситуация требует немедленного реагирования, но пока он не видит соответствующих действий со стороны командования ВСУ.

    Напомним, 3 октября Минобороны объявило об освобождении Угледара. По неподтвержденным данным, на этом участке, начиная с 2022 года, ВСУ потеряли до пяти бригад, что что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

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    6 ноября 2024, 03:18 • Новости дня
    СК завершил дело о диверсии в воинской части в Подмосковье

    Tекст: Максим Попов

    Следователи завершили расследование дела против трех молодых людей, включая братьев Мельниковых, которым ужесточили обвинения, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе, за попытку диверсии на военной части в Подмосковье.

    Как отметили в региональном СК, Матвею и Тимофею Мельниковым ужесточили обвинение, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе «Легион Свобода России», передает ТАСС.

    Как отметил адвокат Игорь Поповский, обвиняемые и их защитники вскоре начнут знакомиться с материалами дела, которое состоит из шести томов. Закончив ознакомление, дело передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По словам Поповского, уголовное дело в отношении иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Все фигуранты признались в вине и выразили раскаяние.

    По данным следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники. Тимофей Мельников был задержан позже остальных, 22 ноября 2023 года в Смоленске, после того как его брат и Юрий Михеев были арестованы 10 ноября. Первоначально трое обвинялись в попытке диверсии, но позже братьям добавили обвинения в государственной измене и участии в террористическом сообществе.

    До этого стало известно, что СК по Приморскому краю предъявил обвинения двум участникам преступного сообщества, создание которого связывают с экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым.

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    6 ноября 2024, 03:54 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах стрелять по своим в Курской области

    Украинский военный рассказал о приказах ВСУ стрелять по отступающим в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае их отступления с позиций.

    По словам Николенко, приказы отдавались в открытом эфире, и такие случаи были неоднократными. Он отметил, что часто не было возможности укрыться, однако командование настаивало на том, чтобы не отступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, по сообщениям Минобороны, накануне в Курской области украинская армия  потеряла более 200 человек. Были уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих.


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    6 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    В России ужесточили ответственность за нацистскую символику

    Правительственная комиссия одобрила законопроект о введении обязательных работ за нацистскую символику

    Tекст: Максим Попов

    Правительственная комиссия поддержала законопроект Минюста о введении обязательных работ за пропаганду нацистской атрибутики.

    Согласно законопроекту, граждане, нарушившие запрет на демонстрацию нацистской или экстремистской атрибутики, могут быть приговорены к обязательным работам сроком до ста часов с конфискацией предмета правонарушения. На текущий момент такие действия наказываются штрафом от одной до двух тысяч рублей или административным арестом до пятнадцати суток, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество лиц, привлеченных к ответственности по статье 20.3, значительно возросло. В 2023 году зафиксировано 5 163 случая, в то время как в 2019 году это число составляло 2 388. Большинство нарушителей получали штрафы.

    Напомним, в конце июля на российской торговой площадке Wildberries были обнаружены изделия с нацистской символикой и товары для шпионажа, запрещенные российским законодательством.

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    6 ноября 2024, 05:05 • Новости дня
    Власти анонсировали оформление налогового вычета на «Госуслугах» в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Начиная со следующего года россияне смогут оформить налоговый вычет на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко.

    «Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Вице-премьер пояснил, что в данный момент внедрением подобной услуги активно занимаются специалисты Минцифры. По его словам вернуть часть уплаченных налогов смогут россияне, которые тратили свои доходы в отчетный период на покупку недвижимости, спорт, здоровье и образование.

    Напомним, в начале ноября на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать.

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    8 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Как передает ТАСС, столичная Госавтоинспекция пояснила, что замена водительских удостоверений с истекшим сроком нужна, если изменились персональные данные, удостоверение повреждено, утеряно или похищено, или если появились медицинские ограничения.

    Уточняется, что права, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года без необходимости посещения подразделений. Это новшество освобождает водителей от лишних хлопот и очередей.

    Вместе с тем, если владельцы таких прав хотят получить новые, они могут обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России подготовило проект закона, который позволяет будущим водителям изучать теоретическую часть дистанционно с увеличением практических часов на дороге.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет и конфискацию устройств.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, не имеющих при себе бумажного водительского удостоверения, если документы имеются в электронном виде на платформе «Госуслуги авто».

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    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Путин определил базовые принципы нового мироустройства

    В своем традиционном выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин назвал основы для построения нового прочного мира, за формирование которого сейчас разворачивается непримиримая борьба. При этом президент развил свои тезисы, озвученные на прошлогоднем форуме. По его словам, произошедшие события подтвердили справедливость и обоснованность выдвинутых им предложений. Подробности

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    «Мне в мирной жизни теперь гораздо легче»

    «Я дал зарок, что если не могу помочь боевым товарищам своим присутствием там, то буду помогать им в тылу». Демобилизованный после ранения ветеран СВО Максим Галактионов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему ведение уроков мужества для него важнее, чем для тех, кому он их преподает. Подробности

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    Приход Трампа вынуждает Зеленского готовить новое наступление

    Избрание Трампа президентом США может серьезно повлиять на ситуацию в зоне спецоперации. Не исключено, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам. Что позволяет сделать такие выводы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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