Эксперт Дандыкин назвал ФАБ-3000 мощнейшей корректируемой бомбой для поражения ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Лента.ру», военный эксперт рассказал о применении российской бомбы ФАБ-3000 против ВСУ в Курской области. Эта бомба весом три тонны является самой мощной корректируемой бомбой в арсенале российских вооруженных сил.

По словам Дандыкина, она предназначена для уничтожения укрепленных пунктов противника, включая боевую технику, что делает ее незаменимой при невозможности применения артиллерии или ракет.

Дандыкин подчеркнул, что ФАБ-3000 обеспечивает точное поражение целей с большого расстояния, летя десятки километров до падения на врага. Это делает ее особенно эффективной для расчистки пути наступающим российским силам, снижая потери личного состава и выводя из строя оборонительные структуры противника.

Эксперт отметил ключевое преимущество применения ФАБ-3000 в сложных боевых условиях, где требуется минимизация риска для наступающих и обеспечение беспрепятственного продвижения авиации и наземных войск. Таким образом, ФАБ-3000 играет важную роль в стратегических операциях по сдерживанию и нейтрализации ВСУ.

Напомним, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в Курахово, использовав для этого авиабомбу ФАБ-3000, что привело к уничтожению около 50 операторов.