Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Путин направил приветствие участникам симпозиума «Создавая будущее»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», подчеркнув важность суверенного мировоззрения и национальной культуры для определения будущего страны.
Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам, организаторам и гостям Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», сообщает официальный сайт Кремля. Симпозиум стал первым крупным мероприятием Национального центра «Россия». Путин отметил важность форума как площадки для обсуждения перспективных и стратегических планов, собравшей представителей разных профессий и поколений – литераторов, философов, ученых, деятелей культуры и молодежь.
В своем обращении президент подчеркнул необходимость ставить перед собой задачи, опережающие время, несмотря на текущие вызовы. Он отметил: «Свое будущее мы должны определять только сами на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твердой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям». Путин выразил уверенность, что даже самые смелые мечты сбудутся, опираясь на достижения предков.
Президент напомнил о том, что российский народ на протяжении тысячелетий создавал великую державу, открывал новые горизонты в науке и культуре, обеспечивал лидерство страны в освоении мирного атома и звёздного пространства. В завершение своего приветствия он пожелал участникам симпозиума успехов и всего самого доброго, подчеркнув важность быть достойными предков.