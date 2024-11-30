На Украине разрешили отсрочку от армии для протезистов

Специалисты протезирования на Украине получат право на отсрочку от армии

Tекст: Вера Басилая

Министерство экономики Украины внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, передает РИА «Новости».

В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства, что позволит им претендовать на отсрочку от призыва на военную службу.

Согласно сообщению, размещенному на сайте украинского министерства, с 1 декабря процедура бронирования снова станет доступна через портал «Дія». Критически важные предприятия должны обновить свои данные о «критичности» до 28 февраля 2025 года. Зарплата всех забронированных сотрудников будет составлять не менее 20 тыс. гривен, кроме сотрудников коммунальных и государственных учреждений.

Правительство также предусмотрело возможность для предприятий с действующей критичностью бронировать новых работников до 28 февраля 2025 года. После определения новой критичности предприятия смогут бронировать сотрудников на срок до двенадцати месяцев, говорится в сообщении ведомства.

Ранее на Украине десятки тысяч граждан лишились брони от мобилизации после реформирования законодательства.

Также на Украине появилась схема продажи пустых повесток, позволяющих избежать принудительной мобилизации на улицах, стоимость услуги начинается от 1 тыс. гривен.

Напомним, Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.