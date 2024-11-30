Вотчина Деда Мороза опровергла слухи о закрытии резиденции

Tекст: Мария Иванова

Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге опровергла слухи о закрытии резиденции, передает ТАСС. Отмечается, что единственным официальным представителем Деда Мороза является АО «Дед Мороз», учрежденное правительством Вологодской области.

В сообщении опровергаются публикации СМИ и телеграм-каналов, утверждающие о закрытии резиденции из-за долгов. В частности, слухи связывают с судебным разбирательством в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз» и владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг». Она не имеет отношения к Всероссийскому Деду Морозу.

АО «Дед Мороз» сообщает, что все его объекты, включая вотчину и терем Деда Мороза, в также городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза вовлечены в высокий туристический сезон и успешно функционируют.

Также в компании отметили, что проблемы, с которыми сталкиваются различные туристические фирмы, не связаны с деятельностью АО «Дед Мороз». Это касается вопросов финансов, налогов и судебных разбирательств, которые не имеют отношения к бренду Всероссийского Деда Мороза.

Отметим, что в ноябре 2020 года сообщалось об уголовном деле в отношении Татьяны Муромцевой, обвиняемой в коррупции.Губернатор Вологодской области провел аудиторскую проверку, после чего прежнее руководство АО «Дед Мороз» было отправлено в отставку и назначена новая команда управленцев.

Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин поинтересовался у руководителя Вологодской области Георгия Филимонова о планах Деда Мороза на отпуск. Позднее два северных оленя, подаренных президенту России, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге.

Между тем в субботу стало известно, что главный Дед Мороз России Андрей Балин накопил дорожные штрафы на 24,5 тыс. рублей, управляя автомобилями Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai IX3.