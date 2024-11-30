30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Главного Деда Мороза России оштрафовали перед Новым годом на крупную сумму
SHOT: Главный Дед Мороз России оштрафован перед Новым годом на 24,5 тыс. рублей
Главный Дед Мороз России Андрей Балин накопил дорожные штрафы на 24,5 тыс. рублей на своих автомобилях, среди которых Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai IX3, сообщили СМИ.
Андрей Балин, известный как главный Дед Мороз России, накопил штрафы на 24,5 тыс. рублей, управляя Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35 в Вологодской области, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Наиболее частыми нарушениями со стороны Балина стало превышение скорости на 40 и 60 км/ч, при этом он успел погасить часть штрафов. Всего же им накоплено 24,5 тыс. рублей.
Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз за 2024 год, управляя автомобилями Porsche Macan и BMW X6.