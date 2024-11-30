Фигуристка Загитова за год нарушила ПДД почти 200 раз

«Постньюс»: Олимпийская чемпионка Алина Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз за год

Tекст: Вера Басилая

Олимпийская чемпионка Алина Загитова за 2024 год нарушила правила дорожного движения 197 раз. Так, с марта 2019 года по ноябрь 2024 года на Загитову было выписано 554 штрафа на общую сумму 497 тыс. рублей. Наиболее частыми причинами были превышение скорости (401 случай) и игнорирование дорожных знаков или разметки (65 случаев).

Кроме того, фигуристка была уличена в парковке в неположенном месте (18 случаев) и совершении запрещенных маневров, таких как левый поворот или разворот (14 случаев), а также в движении по полосе для общественного транспорта (14 случаев), передает «Постньюс».

Спортсменка владеет двумя автомобилями: Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X6 30d 2018-го. На первый автомобиль приходится 175 штрафов, а на второй – 22. Все нарушения уже оплачены.

Особо выделяются пять случаев проезда на красный свет. Примечательно, что ни одно из перечисленных нарушений не связано с прошлогодним инцидентом, когда Загитова была замечена за рулем чужого Mercedes-Benz AMG G63.

Ранее в 2019 году в соцсетях был опубликован ролик, в котором несовершеннолетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем без водительских прав.

Алина Загитова является победительницей Олимпиады-2018, чемпионкой мира и Европы, она не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.