Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова приняла решение не участвовать в контрольных прокатах сборной России, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа – в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», – передает пресс-служба слова Загитовой.

Ранее сообщалось, что Загитова согласилась стать ведущей «Ледникового периода».

18 мая фигуристка отпраздновала день рождения, ей исполнилось 18 лет. Тогда же Загитову признали олимпийской иконой стиля.

Зимой фигуристка объявила о приостановлении карьеры, однако в мае ее включили в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.