Загитову и Медведеву включили в состав сборной на следующий сезон

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева включены в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в пятницу в формате видеоконференции, передает ТАСС.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД