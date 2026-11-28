Россиянка София Надыршина завоевала бронзу этапа Кубка мира по сноуборду

Tекст: Дмитрий Зубарев

На этапе Кубка мира в Чжанцзякоу 23-летняя россиянка в малом финале одержала победу над представительницей Южной Кореи Чан Со Хи, передает РИА «Новости».

В марте 2025 года Надыршина сообщила о рождении дочери.

Россиянка является чемпионкой мира 2021 года в параллельном слаломе. На том же турнире сноубордистка взяла серебро в параллельном гигантском слаломе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российская спортсменка Фаиля Аймалетдинова стала бронзовым призером на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку.

Также российские спортсменки Мария Михайлова и Анжела Бладцева завоевали золотые медали в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Нанкине.

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при.